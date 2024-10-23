فحوصات طبية ضرورية للرجل بعد سن الأربعين

كتب – حسام الشقويرى

مع استمرار تأثير الاضطرابات الصحية المزمنة ومشاكل الصحة ومخاطر القلب المتزايدة على الرجال، هناك حاجة ملحة إلى نهج شامل لضمان صحتهم العامة. ويتضمن هذا خلق الوعي بالمخاطر الصحية المتزايدة التي يواجهها الرجال وتنفيذ التدابير الوقائية لمعالجة هذه التحديات بشكل فعال، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

الفحوصات الطبية

1 - الأمراض غير المعدية



إن ارتفاع معدلات الدهون ومستويات السكر في الدم لدى الرجال يؤكد التهديد الوشيك للأمراض غير المعدية. وقد أثبت الباحثون وجود علاقة مباشرة بين مرض السكري من النوع الثاني وترسب الدهون الحشوية، مما يساهم في معاناة أكثر من سدس الذكور من انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري. ومع ذلك، فإن التدابير الوقائية الاستباقية واتخاذ القرارات المستنيرة يمكن أن يساعد في التخفيف من خطر الأمراض غير المعدية.

2 - مشاكل صحة القلب



يؤدي ارتفاع ضغط الدم والسكري والتوتر وأنماط الحياة المستقرة مجتمعة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لدى الرجال. إن التحرر من نمط الحياة المستقرة والالتزام بالتدابير التي يوجهها المتخصصون في الرعاية الصحية لإدارة ضغط الدم ومستويات السكر في الدم يلعب دورًا محوريًا في تجنب تصاعد خطر الإصابة بقضايا صحة القلب.

3 - مخاوف بشأن السرطان



يبرز السرطان كسبب رئيسي للوفاة بين الرجال على مستوى العالم، حيث يعتبر سرطان الرئة والبروستات من أكثر أنواع السرطان انتشارًا وتتضمن الاستراتيجيات الفعّالة الإقلاع عن التدخين، وإجراء فحوصات منتظمة لصحة البروستاتا ، وفحوصات الجسم بالكامل، وتبني نمط حياة صحي ونشط للحد من مخاطر الإصابة بالسرطان المتزايدة.

4 - صحة الخصوبة



يؤثر العقم على الرجال والنساء على حد سواء، وغالبًا ما يُعزى ذلك إلى خيارات نمط الحياة والتغيرات الهرمونية واستهلاك الكحول والتبغ وانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون. ولمعالجة هذا، من الضروري تجنب الكحول والإقلاع عن التدخين والخضوع لفحوصات منتظمة لصحة الخصوبة. والجدير بالذكر أن ضعف الانتصاب، الذي كان مرتبطًا بالشيخوخة، يؤثر الآن على الرجال في سن أصغر، مما يؤكد الحاجة الأكبر إلى الاهتمام بقضايا صحة الخصوبة.

أهمية الفحوصات الصحية الوقائية



في التعامل مع هذه التحديات الصحية، لا يمكن المبالغة في أهمية الدور المحوري للفحوصات الصحية الوقائية. إن الفحوصات المنتظمة لمرض السكري ومستويات الدهون وصحة البروستاتا وغيرها من المؤشرات الحيوية تمكن الرجال من تولي مسؤولية صحتهم. كما أن الاكتشاف المبكر يمكّن من التدخل في الوقت المناسب، ومنع تطور المشكلات الصحية.