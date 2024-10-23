السمنة عند الأطفال تضر عظامهم بهذه الطريقة.. نصائح للوقاية

كتبت مروة هريدى

زيادة الوزن أو السمنة بين الأطفال ترتبط بالآثار السلبية واسعة النطاق على الصحة والمجتمع، ومن بين المشاكل العديدة المرتبطة بالسمنة التأثيرات السلبية على الجهاز العضلي الهيكلي للأطفال مما يؤدي إلى ضعف صحة العظام والمفاصل، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

تأثير زيادة الوزن أو السمنة على العظام والمفاصل لدى الأطفال:

يضع الوزن الزائد ضغطًا كبيرًا على العظام والمفاصل النامية لدى الأطفل، مثل الركبة والورك وأسفل الظهر وجميعها معرضة للخطر، وفي الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن، يمكن أن تتآكل الغضاريف التي تخفف من صدمات هذه المفاصل بشكل أسرع، مما يؤدي إلى الألم وعدم الراحة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتعرض صفائح النمو، وهي مناطق من الأنسجة النامية في نهايات العظام الطويلة عند الأطفال والمراهقين، للإجهاد، مما يؤدي إلى تشوهات نمو محتملة أو إصابات مثل (انزلاق عظم الفخذ)، كما أن زيادة الوزن يمكن أن تقلل من الأداء البدني وبالتالى تؤدى إلى ضعف جودة العظام مما يؤدي إلى زيادة الكسور.

فيما يلى.. العلامات المبكرة التي يجب على الآباء الانتباه إليها وعدم تجاهلها لمشاكل المفاصل لدى أطفالهم:

آلام المفاصل المستمرة

إذا كان طفلك يشكو بشكل متكرر من آلام في الركبة أو الورك أو أسفل ظهره، فقد يشير ذلك إلى إجهاد المفاصل بسبب الوزن الزائد.

صعوبة الحركة

يمكن أن تكون صعوبة أداء الأنشطة البدنية أو العرج الملحوظ علامات على عدم الراحة أو الإصابات في المفاصل.

التورم والتصلب

يجب الانتباه إلى التورم أو التصلب في المفاصل، خاصة بعد فترات من عدم النشاط.

مراقبة الوزن الصحي والحفاظ عليه لضمان نمو العظام بشكل صحي:

يجب على الآباء مراقبة وزن أطفالهم ونموهم بشكل منتظم، ويمكن أن تساعد مراجعة مخططات النمو ومؤشر كتلة الجسم التي يقدمها أطباء الأطفال في تحديد ما إذا كان وزن الطفل ضمن النطاق الصحى من عدمه، ويمكن أن توفر الفحوصات المنتظمة مع الطبيب إرشادات حول أهداف الوزن المناسبة بناءً على عمر الطفل وطوله وصحته العامة.

نصائح للآباء والأمهات لمنع مشاكل المفاصل المرتبطة بالسمنة لدى أطفالهم:

1. تعزيز نظام غذائي متوازن



تأكد من أن نظام طفلك صحى ومتوازن غني بالكالسيوم وفيتامين د على وجه الخصوص لتعزيز قوة العظام، بجانب أن يكون غنيًا بالفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، والتقليل من المشروبات السكرية والوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية.

2. تشجيع النشاط البدني

شجع طفلك على ممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 60 دقيقة يوميًا، ويجب أن تكون الأنشطة ممتعة ومناسبة لعمر طفلك حتى لا يمل ويفقد الشغف بها.

3. الحد من وقت الشاشة

يمكن أن يساعد تقليل الوقت الذي يقضيه طفلك في الأنشطة المستقرة مثل مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو أو مشاهدة الموبايل في منع زيادة الوزن.

4. كن قدوة حسنة

من المرجح أن يتبنى الأطفال عادات صحية إذا رأوا والديهم يمارسونها، لذلك من المهم أن تأخذ في اعتبارك أن طفلك سيقلدك.

ويمكن أن تساعد هذه الاحتياطات والاهتمام بصحة الطفل، الآباء على منع مشاكل المفاصل المرتبطة بالسمنة، وضمان مستقبل أكثر صحة لأطفالهم.