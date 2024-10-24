٥ فوائد مذهلة لـ "السناكس" للأطفال.. وجبات خفيفة صحية

كتبت مروة محمود الياس

الوجبات البينية أو الوجبات الصغيرة، تلك التي يتناولها الإنسان بين الوجبة الرئيسية والأخرى، هذه الوجبات لها فوائد خاصة للطفل بشكل خاص وتعزز من طاقته وبنيته بشكل مميز.

وفقا لتقرير نشر في موقع تشيلدرين المعني بصحة الطفل وأمراضه، فإن الوجبات الخفيفة تعزز من صحة الطفل، وكلما كانت صحية كلما كان لها تأثير مثالي على بنية الطفل ونظامه الغذائى بشكل خاص.

يجب أن تكون هذه الوجبات صحية قليلة السعرات الحرارية، مفيدة تحتوي على المياه وتعزز من القوة والطاقة، و لا تحتوي على الدهون ولا التوابل ولا الكربوهيدرات العالية.

فوائد الوجبات الخفيفة للأطفال:

تعزز من التمثيل الغذائي المثالي للطفل وتحسن من امتصاص العناصر في أمعائه

تحسن من عمل الجهاز الهضمي ومقاومة الشعور بالإمساك أو الإسهال

تمد الطفل بالحيوية والنشاط والانتباه خاصة في العام الدراسي وأثناء المذاكرة

تجنب الطفل الرغبة في تناوله الحلوى والحلويات غير الصحية والمصنعة

تعزز من الفيتامينات والعناصر التي تصل للطفل ليمتصها جهازه الهضمي بشكل مثالي مما يعزز من دفاعات جسمه ضد المرض

تشعر الطفل بالشبع وعدم الرغبة في تناول الحلوى أو الأطعمة غير الصحية مما يحافظ على وزنه مثاليا وصحته جيدة

ومن أبرز الوجبات الخفيفة التي ينصح بها التقرير للطفل:

المكسرات الصحية

أعواد الفلفل الأخضر

الحمص ا

الأفوكادو المجفف

القليل من الفشار

الزبادي قليل الدسم

القليل من الجبن



لابد من الحرص على إمداد الطفل بالسناكس الصحي على مدار اليوم بكميات قليلة للغاية.