علاج انسداد القلب.. 5 أطعمة صفراء لخفض ارتفاع الكوليسترول

كتبت إيناس البنا

على الرغم من أهمية الكوليسترول للجسم الذى يستخدمه أثناء تكوين خلايا جديدة وتحسين وظائف الجسم، إلا أن وجوده بكميات زائدة في الدم قد يؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



وفقا لموقع " هيلث سايد"، يحدث انسداد القلب عندما تضيق الشرايين المؤدية إلى القلب أو حتى تُسد، غالبًا بسبب تراكم الكوليسترول والرواسب الدهنية، من الضروري إدارة مستويات الكوليسترول بشكل فعال للحفاظ على صحة القلب، ولهذا السبب يبحث العديد من الأفراد عن طرق طبيعية لتقليل الكوليسترول لديهم.

كيف تتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن انسداد القلب؟

يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول من أهم عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب، وخاصة انسداد الشرايين، وقد يؤدي هذا إلى تراكم مفرط للبلاك داخل الشرايين، مما قد يقلل من تدفق الدم ويزيد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

أطعمة لخفض الكوليسترول

فيما يلي قائمة بأفضل 5 أطعمة صفراء اللون يمكنها المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول والحفاظ على نظافة الشرايين.

الكُركُم

يُعرف الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الكركمين، المكون النشط فيه، تشير الأبحاث إلى أن الكركم يمكنه خفض مستويات الكوليسترول بشكل فعال وتعزيز صحة القلب بشكل عام.

الليمون

الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ويلعب دورًا حاسمًا في خفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب، يساعد حمض الستريك الموجود في الليمون على تكسير رواسب الكوليسترول مع دعم وظائف الكبد، وهو أمر أساسي لتنظيم الكوليسترول.

حبوب الذرة

الذرة هي نوع آخر من الأطعمة الصفراء الخارقة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، فهي غنية بالألياف، وخاصة الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في الحد من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم، إضافة الذرة إلى وجباتك أمر سهل سواء من خلال الاستمتاع بالذرة أو تناول الفشار أو إضافتها إلى السلطات والحساء.

الأناناس



لا يعد الأناناس الطازج مجرد وجبة لذيذة، بل إنه مليء بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب، فهو يحتوي على البروميلين، وهو إنزيم مرتبط بتكسير الكوليسترول وتقليل الالتهابات، بالإضافة إلى ذلك، فإن محتواه العالي من فيتامين سي يعزز صحة القلب بشكل عام، استمتع بالأناناس كوجبة خفيفة أو امزجه في العصائر للحصول على نكهة استوائية تساعد على خفض الكوليسترول أيضًا.

الفلفل الحلو

يتميز الفلفل الأصفر بغناه بفيتامينات أ و ج، إلى جانب مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، كما تلعب الألياف الوفيرة فيه دورًا حيويًا في تحسين صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول السيئ (LDL) ، يمكنك بسهولة إضافة الفلفل الأصفر إلى وجباتك سواء في الأطباق المقلية أو السلطات أو مجرد الاستمتاع به نيئًا كوجبة خفيفة لذيذة.

