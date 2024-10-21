8 فوائد صحية مذهلة للمغنيسيوم أبرزها صحة القلب وتحسين النوم

كتبت فاطمة خليل

المغنيسيوم معدن مهم ونقص هذا المعدن يمكن أن يسبب تقلصات العضلات والتعب ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك من المهم أن تراقب استهلاكك للمغنيسيوم، يمكنك الحصول على المغنيسيوم من الأطعمة مثل الخضروات الورقية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة أو يمكنك أيضًا تناول مكملات المغنيسيوم، فى هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية للمغنيسيوم، بحسب موقع تايمز ناو.

تعرف على الفوائد الصحية المذهلة للمغنيسيوم

المغنيسيوم هو أحد المعادن المهمة للغاية لأنه يشارك في أكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم. يلعب دورًا حاسمًا في وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم ضغط الدم وإنتاج الطاقة وغيرها.



يمكنك الحصول على المغنيسيوم من الأطعمة مثل الخضروات الورقية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة. أو يمكنك أيضًا تناول مكملات المغنيسيوم. فهو يدعم صحة العظام ويساعد على تحسين صحة القلب ويقلل من أعراض التوتر والقلق وغيرها. المغنيسيوم معدن مهم ونقص هذا المعدن يمكن أن يسبب تقلصات العضلات والتعب ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك، من المهم أن تراقب استهلاكك للمغنيسيوم.

إليك بعض الفوائد الصحية المذهلة للمغنيسيوم.

يساعد في وظيفة العضلات

يلعب المغنيسيوم دورًا مهمًا في تقلص العضلات واسترخائها. يساعد على منع تقلصات العضلات والتشنجات عن طريق الحفاظ على مستويات الكالسيوم في العضلات، مما يجعله معدنًا مهمًا للرياضيين والأشخاص الذين لديهم متطلبات بدنية عالية.

يحسن صحة العظام

في الواقع، يتم تخزين 60٪ من المغنيسيوم في الجسم في العظام. يساعد في امتصاص واستقلاب الكالسيوم وفيتامين د، وكلاهما مهم للحفاظ على عظام قوية وصحية، وبالتالي، تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

يحسن جودة النوم

المغنيسيوم له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي. يساعد في إنتاج النواقل العصبية التي تساعد في الاسترخاء والنوم. يمكن أن يساعد تناول المغنيسيوم الكافي في تحسين جودة النوم وإدارة الأرق.

يحسن صحة القلب

يساعد المغنيسيوم في تنظيم ضغط الدم ويحافظ على إيقاعات قلبك ثابتة. يمنع تصلب الشرايين، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية وعدم انتظام ضربات القلب.

يقلل من التوتر والقلق

يساعد المغنيسيوم في تنظيم النواقل العصبية التي تؤثر على الحالة المزاجية. يساعد المغنيسيوم على خفض مستويات الكورتيزول وهو هرمون التوتر في الجسم ويساعد في استرخاء الأعصاب مما يقلل من أعراض القلق ويحسن الصحة العقلية.

يساعد في إنتاج الطاقة

المغنيسيوم مهم لعملية التمثيل الغذائي للطاقة. كما أنه ينشط ثلاثي فوسفات الأدينوزين (ATP) وهو جزيء الطاقة الأساسي في الجسم. وهذا يضمن حصولك على الطاقة ويقلل من الشعور بالتعب أو الضعف.

يساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم

يساعد المغنيسيوم في تنظيم نشاط الأنسولين واستقلاب الجلوكوز، وبالتالي يجعله مفيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. يمكن أن يساعد تناول المغنيسيوم الكافي في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

يقلل الالتهاب

يحتوي المغنيسيوم على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في خفض علامات الالتهاب المزمن المرتبطة بالحالات المزمنة مثل أمراض القلب والتهاب المفاصل والاضطرابات الأيضية. كما أنه يساعد في الحفاظ على الصحة العامة للخلايا ويقلل من الإجهاد التأكسدي.

