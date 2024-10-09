أعراض انسداد شرايين القلب وطرق العلاج

كتبت إيناس البنا

انسداد شرايين القلب، هي صعوبة تدفق الدم في الشرايين التاجية، ويمكن أن تؤدي إلى ألم في الصدر أو حتى نوبات قلبية بسبب انخفاض إمداد عضلة القلب بالأكسجين.

وفقا لجمعية القلب الأمريكية، تشمل بعض الأسباب الشائعة لانسداد شرايين القلب، ارتفاع ضغط الدم ورواسب الكوليسترول واختيارات نمط الحياة السيئة، ويمكن أن يساعد الفهم الشامل لأنواع انسداد القلب وأعراضه وتشخيصه والوقاية منه في التعرف في الوقت المناسب على هذه الحالة وإدارتها مبكرًا.

يمكن لانسداد القلب أن يحدث بسبب رواسب الكوليسترول، أن يحد من توصيل الدم والأكسجين إلى القلب، مما يؤدي إلى آلام في الصدر وزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية. قد يشمل العلاج تغييرات في نمط الحياة أو الأدوية أو الإجراءات الجراحية مثل رأب الأوعية الدموية أو جراحة مجازة القلب لاستعادة تدفق الدم السليم.

أعراض انسداد شرايين القلب

ألم الصدر أو عدم الراحة.

ضيق التنفس.

التعب.

عدم انتظام ضربات القلب.

الدوخة أو الإغماء.

التعرق، وخاصة التعرق البارد.

الغثيان أو القيء.

الألم أو الانزعاج في الذراعين أو الرقبة أو الفك أو الظهر.

عسر الهضم أو حرقة المعدة.

صعوبة النوم .

علاج انسداد شرايين القلب

يعتمد علاج انسداد القلب بشكل كامل على شدة الانسداد، حيث يقوم الطبيب بتحليل الحالة واقتراح أفضل علاج، ويكون علاج انسداد شرايين القلب حسب مرحلته على النحو التالي:

انسداد الشرايين من الدرجة الأولى: بشكل عام، لا يكون العلاج مطلوبًا في هذه المرحلة، فقط قد يكون من المستحسن مراقبة أي تغييرات.

انسداد الشرايين من الدرجة الثانية: يعتمد العلاج على نوع وشدة الأعراض، وفي حالة ظهور الأعراض، قد يتم اقتراح استخدام جهاز تنظيم ضربات القلب لتنظيم ضربات القلب.

انسداد الشرايين من الدرجة الثالثة: تعتبر هذه حالة خطيرة وتتطلب العلاج، في كثير من الأحيان تستدعي الحالات الطارئة الحاجة إلى استخدام جهاز تنظيم ضربات القلب للحفاظ على انتظام ضربات القلب.

زرع جهاز تنظيم ضربات القلب: يوصى به من الدرجة الثانية والثالثة، إذا لزم الأم حسب توجيهات الطبيب.