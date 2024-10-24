طعام بسيط مضاد للالتهابات والميكروبات يساعد فى تنظيم التنفس وعلاج الشخير

كتبت فاطمة خليل

هناك العديد من الخيارات التي يمكن أن تساعدك على التوقف عن الشخير، أحد هذه الخيارات هو "طعام خارق" بسيط ولذيذ قد يساعد في تقليل الشخير، يمكن لهذا العنصر الأساسي الشائع في المطبخ أن يقلل من مشكلة الشخير المزعجة، وفقت لموقع تايمز ناو.

الشخير مشكلة شائعة متعلقة بالنوم تتميز بالتنفس الصاخب أثناء النوم، يحدث عندما يتم إعاقة تدفق الهواء عبر الفم والأنف مما يسبب اهتزازات في أنسجة الحلق.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الشخير بما في ذلك السمنة، والتشوهات التشريحية في الأنف أو الحلق، واحتقان الأنف، واستهلاك الكحول ووضعية النوم.ويمكن أن يكون أيضًا أحد أعراض اضطرابات النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم.

يقترح خبراء النوم أن إحدى الطرق البسيطة والفعالة بشكل مدهش هي تناول ملعقة من العسل، حيث يمكن أن يكون هذا حلاً بسيطا ولذيذا. يتمتع العسل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في تقليل الشخير.

يمكن للعسل تهدئة وتقليل الاهتزازات التي تسبب الأصوات المزعجة عن طريق تغليف الحلق. مع حلق أقل تهيجًا والتهابًا، تميل مجاري الهواء لديك إلى البقاء أكثر انفتاحًا، وبالتالي، تقليل فرص الشخير.

كما أن خصائص العسل المضادة للالتهابات والمضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في إزالة الاحتقان في مجاري الهواء لديك مما قد يساعد في تقليل التورم في حلقك.

يمكنك الاستمتاع بملعقة من العسل بمفردها أو مزجها في كوب من الماء الساخن أو شاي البابونج أو شاي الزنجبيل بعد العشاء وقبل النوم.

طرق طبيعية أخرى للحد من الشخير

الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن يؤدي الوزن الزائد، وخاصة حول الرقبة، إلى تضييق مجرى الهواء، وبالتالي زيادة فرص الشخير. يمكن أن يساعد فقدان حتى كمية صغيرة من الوزن في تقليل الضغط على مجاري الهواء وتقليل الشخير.

النوم على جانبك

يمكن أن يتسبب النوم على ظهرك في انهيار اللسان والأنسجة الرخوة باتجاه الجزء الخلفي من الحلق، وبالتالي إعاقة تدفق الهواء والتسبب في الشخير. يساعد النوم على جانبك في إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا ويقلل من فرص الشخير.

رفع رأس السرير

رفع رأس السرير أو استخدام وسادة أكثر سمكًا يمكن أن يحسن تدفق الهواء عبر الممرات الأنفية، وبالتالي، يقلل من الشخير. يساعد هذا الارتفاع الطفيف في الحفاظ على مجاري الهواء مفتوحة عن طريق منع اللسان من السقوط للخلف.

شرب كمية كافية من الماء

يمكن أن يتسبب الجفاف في أن يصبح المخاط في مجاري الهواء أكثر سمكًا مما يزيد من الشخير. شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم يضمن بقاء أنسجة الأنف والحلق رطبة وأقل عرضة للانسداد.

بخاخ الأنف

حافظ على مجاري الأنف نظيفة باستخدام بخاخات الأنف المالحة أ أو جهاز الترطيب للهواء يمكن أن يؤدي الاحتقان أو انسداد الأنف إلى التنفس من الفم مما يزيد من الشخير. يمكن أن يؤدي الحفاظ على مجاري الهواء نظيفة إلى تقليل الانسداد وتحسين التنفس أثناء النوم.

