هل يساعد العسل فى إنقاص الوزن؟.. 5 خرافات اعرف حقيقتها

كتبت فاطمة خليل

نحن جميعًا على دراية بالآثار الضارة لاستهلاك السكر، وبالتالي يلجأ الكثير منا إلى بدائل مثل العسل، معتقدين أنه مفيد لصحتنا وقد يساعد في إنقاص الوزن، ومع ذلك، وعلى الرغم من خصائصه الطبيعية، فإن العسل يحتوي على عدد مماثل من السعرات الحرارية للسكر ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم استهلاكه بكميات زائدة، فى هذا التقرير نتعرف على خرافات عن العسل وهل يساعد في إنقاص الوزن.. بحسب موقع تايمز ناو.

خرافة 1: يحتوي العسل على سعرات حرارية أقل من السكر

الحقيقة: على الرغم من أن العسل يحتوي على بعض الخصائص الطبيعية التي قد تكون مفيدة لصحتنا، إلا أنه لا يزال يحتوي على الكربوهيدرات والسعرات الحرارية. في الواقع، يحتوي العسل على محتوى سعرات حرارية مماثل للسكر المكرر، وبالتالي، فإن استبدال السكر بالعسل ليس فكرة جيدة لأنه لن يكون هناك فرق كبير. يمكن أن يساهم تناول العسل بكميات زائدة في الواقع في زيادة الوزن.

خرافة 2: قد يحتوي العسل على بعض خصائص مضادات الأكسدة

الحقيقة : ترتبط مضادات الأكسدة الموجودة في العسل بفوائد صحية مختلفة بما في ذلك تحسين صحة القلب وتقليل الالتهابات. ولكن قد تختلف مضادات الأكسدة هذه حسب نوع أزهار النحل وطرق المعالجة المستخدمة. في حين أن مضادات الأكسدة مفيدة، إلا أنها لا تكفي للمساعدة في إنقاص الوزن.

خرافة 3: يمتلك العسل القدرة على تعزيز التمثيل الغذائي.

الحقيقة: لا يوجد دليل من هذا القبيل أيضًا، يدعي خبراء الصحة أن العسل يمكن أن يعزز التمثيل الغذائي. على الرغم من أن بعض الدراسات قد تقول إنه قد يساعد في تعزيز التمثيل الغذائي والمساهمة في الصحة العامة، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن فهو لا يذكر.

الخرافة 4: يمكن استخدام العسل كمحلي طبيعي.

إذا كنت تبحث عن بديل للسكريات المكررة، فيمكنك التفكير في العسل ولكن باعتدال. ولكن إذا كنت تستهلك العسل بكميات متساوية مع السكر، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة وزنك. وبالتالي، يجب تجنب الإفراط في تناول السعرات الحرارية واستهلاك العسل أقل مما كنت تستهلكه من السكر.

الخرافة 5: العسل يحرق الدهون

من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا أن العسل يمكنه حرق الدهون. في حين أن العسل له مؤشر نسبة السكر في الدم أقل مقارنة بالسكر، مما يعني أنه يحتوي على خصائص حرق الدهون. لفقدان الوزن، تحتاج إلى نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية حيث تحتاج إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلكه. يحتوي العسل، مثل أي مُحلي، على سعرات حرارية (حوالي 64 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة)، لذا فإن تناوله بانتظام وبكميات كبيرة لن يساعد في إنقاص الوزن.

