بالرابط... كل ما تريد معرفته عن برنامج تكافل وكرامة

كتبت: ساره وائل

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي عن تفاصيل الاستعلام وشروط التقديم علي برنامج تكافل وكرامة، وينشر اليوم السابع تلك الشروط في السطور التالية ،وذلك ضمن الخدمات المقدمة عبر الموقع لقرائه.

خطوات الاستعلام و تسجيل الشكوي:



1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن.

2. ثم إدخال الرقم القومي .

3. الضغط على استعلام إذا تريد الاستعلام، أو الضغط على تسجيل شكوى اذا كنت تريد تسجيل شكوى.

المستندات المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

1. صور من بطاقة الرقم القومى على العنوان الحالي لأفراد الأسرة 16 عامًا فأكثر.

2. صور من قسيمة الزواج أو الطلاق.

3. صور من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 16 سنة.

4. صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين.

5. قيد مدرسى للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

6. قيد للطلاب المقيدين جامعيًا.

7. كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود مرض مزمن أو الأعاقة.

8. صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

9. صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

10. صورة بإقرار الوصاية للأيتام.

11. صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.





كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعص الفئات الذي لديها الحق للتقديم علي البرنامج ،وهم:

1. المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا.

2. أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرتهم على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

3. اليتامى الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.

4. الأسر التي لديها أطفال حديثي الولادة وحتى 18عاما بمراحل التعليم المختلفة.

شروط الحصول على برنامج تكافل وكرامة

1. ألا يعمل المتقدم بالقطاع الحكومي أو العام أو الخاص بأجر تأميني 400 جنيه أو أكثر.

2. تقديم المستندات اللازمة أثناء التقديم لبرنامج تكافل وكرامة.

3. ألا يتم تقاضى الفرد معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.





بالإضافة الي عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية:

1. ملكية أرض زراعية (من نصف فدان وأكثر)

2. إيجار لأرض زراعية (من فدان وأكثر)

3. امتلاك عقار أو أكثر بخلاف السكن.

4. امتلاك محل تجاري أو أكثر (مسجل أو غير مسجل)

5. امتلاك رؤوس مواشٍ للتجارة (3 أو أكثر)

6. العمل بأجر منتظم بالقطاع العام أو الحكومى أو الخاص (باشتراك تأميني).

7. العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري أكثر من 1600 جنيه للأسرة المكونة من 4 أفراد.

8. امتلاك أو الاشتراك في مشروع خاص (مسجل أو غير مسجل مع ذكر قيمة المشروع).

9. الحصول على معاش بقيمة 500 جنيه فأكثر كمستفيد.

10. السفر خارج البلاد للعمل (قبل أو بعد القبول).

11. وجود ملكية سيارة أو جرار أو توك توك أو أي مركبة.

12. وجود مصاريف مدرسية 3000 جنيه فأكثر للطفل الواحد في العام.

13. امتلاك معدات ثقيلة.

14. تلقي دعم من جمعيات أهليه بقيمة 400 جنيه شهريًا.

15. مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن.

وجدير بالذكر أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، من خلال مكاتب البريد باستخدام بطاقة تكافل وكرامة أو من خلال ماكينات الصراف الآلي.