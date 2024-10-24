أخصائية بمنظمة الهجرة الدولية: 108 ملايين شخص تم إجبارهم على النزوح

كتبت - مرام محمد

قالت الدكتورة ميشيل مارتيني، أخصائية بـ منظمة الهجرة الدولية، إن هناك هشاشة في الدول بسبب الصراعات والأزمات، وأيضًا التحديات الاقتصادية والنمو السكاني والتغير في معدلات الخصوبة.

جاءت تصريحات الدكتورة ميشيل مارتيني، اليوم الخميس، خلال مشاركته في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت أن الهجرة سيناريو متطور بشكل يجبرنا على التفكير في النظام الصحي بشكل عام، مشيرة إلى أننا وصلنا إلى أعلى الأرقام للمهاجرين بما في ذلك المهاجرون الدوليون.

وتابعت الدكتورة ميشيل مارتيني أخصائية بمنظمة الهجرة الدولية، أن أكثر من مليار شخص يتنقلون الآن، وأن 108 ملايين أجبروا على النزوح، 50% منهم من ثلاث دول فقط.

يُذكر أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".