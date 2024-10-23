مايا مرسى: 20 مليون مواطن استفادوا من الرعاية الاجتماعية بالمرحلة الأولى من حياة كريمة

كتبت - مرام محمد

كشفت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، عن أن 20 مليون مواطن استفادوا من خدمات الرعاية الاجتماعية خلال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

جاءت تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها، اليوم الأربعاء، في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، والذي يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، استهدفت 1600 قرية على مستوى مصر.

ويعقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".