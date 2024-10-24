مستشار بصندوق الأمم المتحدة للسكان: شيخوخة السكان مستمرة بوصفها ظاهرة عالمية

كتبت - مرام محمد

كشف الدكتور أليسيو كانجيانو، مستشار أول في صندوق الأمم المتحدة للسكان بنيويورك، عن أن شيخوخة السكان سوف تستمر بوصفها ظاهرة عالمية، مشيرًا إلى أن الشيخوخة سوف تتسارع في الدول متوسطة الدخل على مدار الـ30 عامًا القادمة.

جاءت تصريحات الدكتور أليسيو كانجيانو، اليوم الخميس، خلال مشاركته في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور أليسيو كانجيانو، على عدة توصيات فيما يخص مستقبل السكان والتنمية، شملت: استخدام البيانات المحللة من المؤسسسات ذات الصلة، والتركيز على سبل تنظيم الأسرة عن طريق تقديم الخدمات الصحية ذات الصلة، والاستثمار في حياة البشر على نهج دائم ومستمر مدى الحياة، وتنظيم لموجات الهجرة، وإعداد برامج مخصصة لدمج المهاجرين بالمجتمعات المستقبلة.

ويعقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ويهدف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، إلى تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.