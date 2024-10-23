نقيب السكة الحديد: محطة بشتيل ستساهم فى القضاء على الزحام داخل مدينة القاهرة

كتبت آية دعبس

نظمت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق برئاسة عبد الفتاح فكري، مؤتمرا عماليا حاشدا للعاملين بورش عنابر بولاق بحضور العميد نادر عبد المقصود رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة وسيد عبد اللطيف نائب أول رئيس النقابة ومحسن عزت أمين عام النقابة وكامل عبد المقصود أمين صندوق النقابة العامة ونائب رئيس اتحاد عمال مصر.

تضمن اللقاء عدة محاور تحدث فيها رئيس النقابة العامة مع العاملين، عما شهدته الهيئة من تطوير وتحديث في الفترة الأخيرة.

وأشار عبد الفتاح فكري، إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، يواصل العمل الليل بالنهار من أجل تحقيق هذا الحلم وأن العنصر البشري واليد العاملة ، عامل أساسي في تحقيقه، قائلا: "لذلك فإن توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير تنص دائما تركز على تطوير العنصر البشري، ونشر الوعي بينهم بأهمية وخطورة المرحلة الحالية التي تشهدها هيئة السكة الحديد من تطوير وتحديث".

وأضاف نقيب السكة الحديد، كما شهدت مصر مؤخرا افتتاح الصرح العظيم الذي يشهد له العالم أجمع ، محطة صعيد مصر بـ بشتيل، تلك التحفة المعمارية والتي تعد مزارا سياحيا فريدا بمصر، والتى ستساهم بشكل كبير في القضاء على الزحام داخل مدينة القاهرة .

كما تحدث رئيس النقابة عن ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن الوزارة والهيئة ، ومراعاة الدقة في أعمال الصيانة التي تتم للجرارات داخل ورش عنابر بولاق، وتطرق عبد الفتاح فكري إلى الحوادث الأخيرة ، منوها أن معظم الحوادث تكون من أخطاء بشرية بسيطة ، وينتج عنها إزهاق أروح مواطنين أبرياء ، وإهدار لممتلكات الدولة وأصول الهيئة ، مؤكدا أنه من الممكن أن يتم تلافي كل ذلك بقليل من الصبر والتريث، وأن يؤدي كل عامل عمله المنوط به بكل دقة، وأن تبع كل عامل التعليمات المنظمة لعمله ، لتلافي وقوع أى حوادث.