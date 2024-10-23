إسعافات فورية لمريض هبوط السكر مع مشاكل الضغط قبل نقله المستشفى

كتبت إيناس البنا

يسبب عدم انضباط سكر الدم خاصة المنخفض في حدوث مشاكل صحية خطيرة قد تصل إلى حد الوفاة، وهو ما حدث أمس بالأقصر بعد وفاة مدرسة أثناء اليوم الدراسى كانت تعانى من مرض السكر المزمن مع مرض الضغط.



وفيما يخص الواقعة كشف الدكتور ممدوح الشربينى أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم جامعة القاهرة، أن الإسعافات الأولية لمريض السكر تساعد بشكل كبير على حمايته من المضاعفات التي يسببها انخفاض سكر الدم بشكل أكبر من الارتفاع في مستوياته.



وأضاف الطبيب في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن ارتفاع سكر الدم لا يشكل خطورة بقدر انخفاض السكر، فإذا حدث نقص حاد نزل عن 30 % من الممكن أن يسبب تلف دائم في خلايا المخ، وزيادة ضربات القلب وتؤدى إلى الوفاة، خصوصا إذا كان المريض يعانى من مضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في الرئتين أو القلب، هذا يزيد من احتمالية حدوث المضاعفات بشكل أكبر.

وكشف الطبيب ضرورة أن يرتدى مريض السكر سوار تعريفى مذكور بها بياناته المرضية، لضمان سرعه إسعافه.

الإسعافات الأولية لمريض السكر قبل نقله للمستشفى

أوضح الطبيب أنه يوجد عدة خطوات إسعافية يمكن القيام بها لإنقاذ مريض السكر إذا أصيب بانخفاض في نسبة السكر قبل نقله لأقرب مستشفى وتشمل :

ضرورة أن يوجد في حقيبة الشخص عصير في حالة الطوارئ عند حدوث انخفاض في سكر الدم.

وجود أي نوع من الحلويات السكرية أو زجاجة تحتوى على 10سم من العسل الأبيض.

وفى حالة تعرض المريض لانخفاض حاد في السكر، يتم وضعه بوضعية نص الجلوس وحقن العصير أو العسل الأبيض بسرنجة لعدم قدرة المريض وقتها على البلع مباشرة، وذلك لحين نقله إلى أقرب مستشفى سريعا.

