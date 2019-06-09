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كيف تحمى نفسك من الإصابة بمرض الضغط؟.. اعرف الإجابة

الأحد، 09 يونيو 2019 04:00 ص
كيف تحمى نفسك من الإصابة بمرض الضغط؟.. اعرف الإجابة مرض الصامت القاتل الضغط
كتبت فاطمة ياسر

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القاتل الصامت أو مرض الضغط يعد من الأمراض المنتشرة هذه الأيام، ومن أخطرها حال عدم الاهتمام بها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح التى تساهم فى حماية النفس من الإصابة بالقاتل الصامت، وذلك وفقا لموقع "healthline".
 
هناك العديد من الأعراض التى تؤكد أن هذا الشخص يعانى من ارتفاع أو انخفاض نسبة الضغط بالدم، ومنها الإصابة بالصداع والزغللة فى العين، وعدم القدرة علي التركيز بشكل جيد، والتعرض للدوخة وفقدان الوعي في بعض الأحيان.
 
ومن أشهر الأسباب التى تشير إلى قابلية الجسم للإصابة بالقاتل الصامت أو مرض الضغط، التاريخ الوراثى فى العائلة، الشخص الذى يعانى من زيادة الوزن والتدخين، كما أن تناول بعض الأدوية تتسبب في ارتفاع او انخفاض نسبة الاضغط بالدم، كما ان الاشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق والانفعال الدائم معرضون للاصابة بالضغط.
 
مرض الضغط الصامت القاتل
مرض الضغط الصامت القاتل
 
ولكى يتسطيع الشخص حماية نفسه من الإصابة بمرض الضغط عليه اتباع هذه النصائح الطبية، ومنها:
 
- تناول كميات كبيرة من السوائل يساهم بشكل كبير في حماية الجسم من ارتفاع او انخفاض ضغط الدم.
- ممارسة الرياضة يوميا تحمى الجسم من الإصابة بمرض الضغط.
- نوعية الطعام المتناول يساهم بشكل كبير فى حماية الجسم، لذا عليك الإكثار من تناول الخضروات والفواكه.
 

الصداع

مرض القاتل الصامت

الضغط

فقدان الوعى

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