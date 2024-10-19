الصحة تكشف حقائق مهمة عن العرقسوس: فوائده عديدة وقد يسبب أضرارا شديدة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مشروب العرقسوس له فوائد كثيرة، لكنه ممكن يسبب أضرارا شديدة لمرضى ضعف عضلة القلب، لأنه يؤثر على فاعلية أدوية كتيرة من التى تستخدم لعلاج ضعف عضلة القلب مثل مدرات البول.​

وتابعت: العرقسوس يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالتسمم ويقلل من تأثيرات أدوية ارتفاع ضغط الدم أو مدرات البول المستخدمة.​

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ونصحت وزارة الصحة بتطبيق الإرشادات التالية للحد من التفاعلات الدوائية:​

- التقليل من تناول مشروب العرقسوس وعدم تناوله بكميات كبيرة بالنسبة لمرضى ضعف عضلة القلب.​

- متابعة مستوى البوتاسيوم في الدم بصورة منتظمة للمرضى الذين يتناولون العرقسوس بكميات كبيرة، وأثناء العلاج بمدرات البول.​

- متابعة علامات ارتفاع ضغط الدم، وقلوية الدم، العلامات التحذيرية المبكرة للتسمم زي الارتباك وفقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال أو مشاكل في الرؤية.​

- الذهاب للدكتور فورًا عند ظهور الأعراض السابقة أو نقص البوتاسيوم.​

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فى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكنك إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.​