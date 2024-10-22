هل التمر آمن لمرضى السكر؟

كتبت فاطمة خليل

مرض السكر هو حالة تكون فيها مستويات السكر فى الدم (الجلوكوز) مرتفعة، ويصاب الشخص عادة بهذه الحالة عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفى من الأنسولين أو لا ينتجه على الإطلاق أو عندما لا يستجيب جسمه للأنسولين الذى ينتجه البنكرياس، ويحتاج الشخص الذى يعانى من مرض السكر إلى مراقبة ما يستهلكه لأن بعض الأطعمة والمشروبات تميل إلى ارتفاع مستويات السكر فى الدم.

ونظرًا لأن التمور لها حلاوة طبيعية، فيمكن أن تؤثر على مستويات السكر فى الدم، ما قد يكون سببًا رئيسيًا للقلق لدى مرضى السكر، لذلك نستعرض فى التقرير التالى مدى أمان أكل التمر لمرضى السكر وفقا للتقرير المنشور على thehealthsite.

هل التمور آمنة لمرضى السكر؟

التمور حلوة للغاية لأنها مصدر طبيعى للفركتوز، وهو نوع السكر الموجود فى الفاكهة، كما تحتوى على سعرات حرارية وكربوهيدرات، ويجب على مرضى السكر مراقبة تناول الكربوهيدرات، وذلك لأن الكربوهيدرات تميل إلى التسبب فى ارتفاع نسبة السكر فى الدم مما قد يؤثر فى النهاية على صحتك.

ومع ذلك إذا تم تناول التمر باعتدال، يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائى صحى للأشخاص المصابين بالسكر، وإلى جانب الكربوهيدرات والسعرات الحرارية، يحتوى التمر أيضًا على الألياف.

تلعب الألياف الغذائية دورًا مهمًا لأنها تساعد الجسم على امتصاص الكربوهيدرات بوتيرة أبطأ، وهو أمر مهم للأشخاص المصابين بالسكر، كلما تم هضم الكربوهيدرات بشكل أبطأ، قل احتمال ارتفاع نسبة السكر فى الدم بعد تناولها.

وبالتالى إذا تم تناوله باعتدال، يمكن للأشخاص المصابين بالسكر تناول التمر كجزء من نظام غذائى صحى لمرضى السكر.

طرق إضافة التمر إلى نظامك الغذائى

التحكم فى كميات الطعام

التمر غنى بالسكريات الطبيعية، لذلك يجب على الأشخاص المصابين بالسكر الحد من تناوله، التزم بـ 1-2 تمرة لكل وجبة وراقب مستويات السكر فى الدم للتحقق من مستويات التحمل.

يمكن أن يضمن هذا أيضًا الاستفادة من العناصر الغذائية دون التسبب فى ارتفاع الجلوكوز.

تناول التمر مع البروتين أو الدهون

يمكن أن يساعد تناول التمر مع البروتين أو الدهون الصحية (مثل المكسرات أو الزبادى أو البذور) فى إبطاء امتصاص السكر فى مجرى الدم، وهذا يساعد على استقرار مستويات السكر فى الدم.

أضفه إلى العصائر

بدلاً من إضافة السكر أو المحليات، يمكنك مزج تمرتين فى العصائر، يمكن أن تساعد الألياف الموجودة فى التمر فى موازنة إطلاق السكر ودمجها مع مكونات أخرى مثل الخضراوات يساعد فى موازنة مستويات الجلوكوز فى الدم.

أضفه إلى دقيق الشوفان

يمكن أن يمنح إضافة التمر إلى دقيق الشوفان حلاوة طبيعية دون الحاجة إلى إضافة سكر، تمنحك الألياف الموجودة فى الشوفان، جنبًا إلى جنب مع التمر، وجبة ذات مؤشر نسبة السكر فى الدم منخفض يساعد على منع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

بديل للسكر

استخدم معجون التمر أو التمر المفروم ناعماً كمحلي طبيعي في الخبز أو الطهي يقلل هذا من استخدام السكر المكرر مع إعطائك نكهة حلوة مع الألياف المضافة.

أضفه إلى السلطات

يمكن أن يمنحك إضافة التمر إلى السلطات مع الخضراوات والمكسرات والبروتينات الخالية من الدهون وجبة متوازنة.

تساعد الألياف الموجودة في الخضار والبروتين على إبطاء امتصاص السكر في حين أن التمر يمنحك الحلاوة.