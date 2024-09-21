لمريض السكر.. ماذا يحدث إذا توقفت عن علاجك بشكل مفاجئ؟

كتبت فاطمة ياسر

مرض السكري يعد من الأمراض المزمنة التي تؤثر على قدرة الجسم على تنظيم سكر الدم فيتم التحكم في مستويات الجلوكوز عن طريق الأنسولين، وهو هرمون ينتجه البنكرياس، إذا كان شخص ما مصابًا بمرض السكري، فلن ينتج جسمه ما يكفي من الأنسولين أو لن يتمكن من استخدام الأنسولين بشكل فعال.

وفقًا لموقع healthshots الذي أكد أنه يتأثر الأشخاص في الغالب بمرض السكري من النوع الأول والثاني، فيجب عليهم الخضوع لبرتوكول علاجي، لكن بعض مرضى السكري يختارون التوقف عن تناول أدوية السكري بعد عودة مستويات السكرالتراكمي إلى طبيعتها.

وفقًا للخبراء، ليس من الحكمة دائمًا القيام بذلك، حيث إن التوقف عن تناول أدوية السكري له آثار جانبية.

فالأدوية الفموية هي عادةً خط العلاج الأول للأشخاص المصابين بمرض السكرى، فيمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، وفقًا لبحث نُشر في StatPearls في عام 2023. ولكن الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية قد يكون لديهم أيضًا بعض الآثار الجانبية، كالغثيان والقيء والإسهال وفقدان الشهية وعدم الراحة في البطن هي آثار جانبية شائعة.

ويعد العلاج بالأنسولين ضروريًا لمرضى السكري من النوع الأول لأن الجسم لم يعد قادرًا على إنتاج الأنسولين، ففي بعض الحالات، قد يحتاج مرضى السكري من النوع الثاني أيضًا إلى العلاج بالأنسولين، وخاصة عندما لا تكون الأدوية الفموية وتغييرات نمط الحياة كافية.

ماذا يمكن أن يحدث إذا توقفت عن تناول أدوية السكري؟

بعض أدوية مرض السكري لها آثار جانبية، ويمكن أن تؤدي إلى بعض المشاكل أشهرها انخفاض سكر الدم، وفقًا لبحث نُشر في StatPearls في عام 2023.

سواء كان ذلك بسبب الآثار الجانبية لأدوية السكري أو تفضيل إدارة السكري من خلال تغييرات نمط الحياة، يختار بعض الأشخاص التوقف عن تناول الأدوية، وهذا الأمر له عواقب صحية، ومنها:

- ارتفاع مستوى السكر في الدم

إن التأثير المباشر لإيقاف أدوية مرض السكري هو ارتفاع مستوى السكر في الدم فإذا ارتفع مستوى السكر في الدم، فقد يشعر الشخص بالعطش الشديد والتعب.

- مشاكل طويلة الأمد

في مرض السكري من النوع الثاني، يزيد عدم التحكم في نسبة السكر في الدم من خطر حدوث مضاعفات طويلة الأمد، بما في ذلك أمراض القلب، وفشل الكلى، وتلف الأعصاب (اعتلال الأعصاب وفقدان البصر، والقرحة أو عدوى القدمين من الأمور الشائعة أيضًا.

- الحماض الكيتوني السكري

بالنسبة لمرضى السكري من النوع الأول، فإن التوقف عن العلاج بالأنسولين قد يؤدي إلى الإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة تهدد الحياة حيث يقوم الجسم بتكسير الدهون بسرعة كبيرة، وقد يؤدي ذلك إلى تراكم الكيتونات، ويسبب الغثيان والقيء، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي ذلك إلى الغيبوبة أو حتى الموت.

-مشاكل الصحة العقلية

قد يؤدي التوقف المفاجئ عن تناول أدوية السكري إلى القلق أو الانفعال وتقلبات المزاج ممكنة بسبب مستويات الجلوكوز غير المستقرة، وخلال دراسة أجريت عام 2022، وجد أن الأشخاص المصابين بالسكري لديهم خطر متزايد للإصابة بالاكتئاب، لكن مستخدمي الأدوية المضادة للسكر لديهم خطر أقل للإصابة بالاكتئاب مقارنة بأولئك الذين لم يستخدموا هذه الأدوية، وفقًا للدراسة المنشورة في Psychoneuroendocrinology .