سفير مصر بداكار يؤكد حرص القاهرة على الوقوف بجانب جامبيا بمختلف المجالات

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أكد سفير مصر بداكار السفير خالد عارف حرص القاهرة على الوقوف بجانب جامبيا وتقديم يد العون ونقل خبراتها فى مختلف المجالات، وخاصة بمجالى الصيد والاستزراع السمكى وإدارة الموارد المائية لما لمصر من باع طويل فيهما.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير المصرى بالسنغال، على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية 81 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمشاركة وزيري الصحة في جامبيا أمادو ساماتا Ahmadou Samateh والموارد المائية والصيد موسى دارمه Musa Drammeh.

واستعرض السفير خالد عارف، خلال اللقاء، ما حققته مصر من طفرة على صعيد الصناعات الدوائية، معربا عن استعداد مصر لتطوير التعاون الثنائي في مجال الصحة، وحرصها على تشجيع شركات الدواء المصرية على دخول السوق الجامبى.

من جانبه، أشار وزير الصحة الجامبي إلى المكانة الخاصة التي يحظى بها الأطباء المصريون لدى المواطن الجامبي، فضلا عن سمعة الدواء المصري الذي يتميز بالجودة، مقترحا دراسة إقامة مصنع في بلاده لإنتاج المنتجات الدوائية..مؤكدا استعداده لتقديم كافة التسهيلات للشركات المصرية التي لديها رغبة في التصنيع في بلاده.

من جانب آخر، أعرب وزير الموارد المائية والصيد الجامبي عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الصيد والاستزراع السمكي، معربا عن تطلع الجانب الجامبي لتطوير التعاون بين البلدين.