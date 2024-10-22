أولى محطات محاكمة سعد الصغير لحيازة مخدرات جلبها من الخارج.. فيديوجراف

كتب إيهاب المهندس

تنظر المحكمة المختصة، يوم 27 أكتوبر الجارى أولى جلسات محاكمة المطرب الشعبى سعد الصغير، فى اتهامه بتهمة حيازة الحشيش والترامادول المخدر بقصد التعاطى.

• البداية

ــ عودة سعد الصغير من الخارج بعد احياء حفل غنائي.

ــ أثناء أنهاء إجراءات وصوله ضبط بحوزته مواد مخدرة 10 سبتمبر 2024.

ــ المضبوطات عبارة عن 9 عبوات بها زيوت مخدرة.

• ماذا حدث بعد ذلك؟

ــ قبض على المتهم وعرض على جهات التحقيق.

ـ النيابة تأمر بحبسه على ذمة القضية.

ــ المطرب عرض على الطب الشرعى لعمل تحليل مخدرات.

ــ تبين إيجابية عينة الدم المأخوذة من المتهم.

محاكمة المتهم

ــ بعد انتهاء التحقيقات النيابة تحيل المتهم للمحاكمة الجنائية.

ــ محكمة الاستئناف حددت 27 أكتوبر 2024 لمحاكمة المتهم.