كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تنظم ورشة عمل للتعريف بمبادرة بداية

كتب محمد صبحى

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان ورشة عمل للتعريف بمبادرة بداية لبناء الإنسان المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ الدكتور وائل إبراهيم القائم بعمل عميد الكلية.

تناولت الورشة التعريف بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وهي إحدى البرامج الرائدة التي أطلقتها الحكومة المصرية تحت رعاية مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف هذه المبادرة إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل شامل يستهدف تنمية الإنسان وترسيخ الهوية المصرية وتمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة تركز المبادرة على دعم الشباب ورواد الأعمال من خلال توفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى التوجيه والإرشاد المهني، مما يساهم في بناء جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الكلية والجامعة بزيادة الوعي لدى الطلاب وإكسابهم العديد من المهارات وتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث تركز مبادرة "بداية" على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى دعم الشباب ورواد الأعمال بشكل شامل.

أولاً، يوفر محور التمويل قروضاً ميسرة للشباب الطموحين لبدء مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع البنوك المحلية لتسهيل الإجراءات وتقديم أسعار فائدة تنافسية.

ثانياً، يركز محور التدريب والتأهيل على تطوير مهارات الشباب في مجالات الأعمال والإدارة من خلال برامج تدريبية متخصصة، حيث تشارك كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان بشكل فعال في تنفيذ هذه البرامج التدريبية وورش العمل التطبيقية.

ثالثاً، يقدم محور الاستشارة والإرشاد خدمات استشارية لمساعدة رواد الأعمال في تصميم مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى وخطط العمل أخيراً، يهتم محور التسويق والدعم الفني بمساعدة رواد الأعمال في تسويق منتجاتهم وخدماتهم من خلال المعارض والفعاليات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتحسين جودة الإنتاج.

وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشباب وتحفيز الاقتصاد الوطني وتقليل نسبة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

أشرف على الورشة الدكتور مصطفى الطوخي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بينما تولت مسؤولية تنفيذ المبادرة الدكتورة ألفت سالم، المدرب المعتمد للتنمية المستدامة والاستدامة البيئية من جامعة عين شمس ومنظمة اليونسكو تعكس هذه المبادرة التزام الجامعة بتطوير مهارات طلابها وإعدادهم لسوق العمل بشكل فعال.