اليوم السابع
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وزارة الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقدم خدماتها للمصريين والأجانب

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:26 م
وزارة الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقدم خدماتها للمصريين والأجانب وزارة الصحة ـ أرشيفية
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تقدم خدمات الفحص الطبى للمصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر، وتابعت مواعيد الفحص فى الوحدات من 9 صباحا لــ 2 ظهرا ويمكن من خلال زيارة أقرب وحدة صحية إجراء الفحوص والتحاليل .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت:-

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.

 







الصحة

المقبلين على الزواج

الفحوص الطبية



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