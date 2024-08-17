اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف خطوات فحص المقبلين على الزواج.. إنفوجراف

السبت، 17 أغسطس 2024 08:00 ص
وزارة الصحة تكشف خطوات فحص المقبلين على الزواج.. إنفوجراف خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج حيث تضمنت :-

1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما

4-استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل

5- تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين

وتابعت وزارة الصحة والسكان: لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335

خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج
خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج






الصحة

المقبلين على الزواج

فحص المقبلين على الزواج



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