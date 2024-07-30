وزارة الصحة تكشف خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج.. اعرف التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى تقدمها مبادرة فحص المقبلين على الزواج والتى يتم من خلالها :-

- الكشف عن الأمراض المعدية والأمراض غير السارية والأمراض الوراثية

- تقديم المشورة فى جلسات تتسم بالسرية التامة

- تقديم المشورة الغذائية

- تقديم المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية

- تقديم المشورة الخاصة بالإرشاد النفسي

وأضافت وزارة الصحة والسكان ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني: ‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعى (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت إجراء الفحص الطبى لـ2 مليون شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، والتى انطلقت فى شهر فبراير من العام الماضى 2023، تحت شعار "100 مليون صحة".