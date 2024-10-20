وزارة الأوقاف تعلن بدء فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى

كتب لؤى على

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بحفظ وتلاوة القرآن الكريم ، وترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده السامية، انطلقت فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بـ مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف في نسختها الثالثة، وذلك بمسجد الرحمة بباب اللوق بجوار ديوان عام وزارة الأوقاف القديم، وذلك بين المراكز التالية:

1- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد النور بالعباسية.

2- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر بدمنهور.

3- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الاستقامة بالجيزة.

4- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد علي بن أبي طالب ببني سويف.

من ناحية أخري، افتتح الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة معرض الكتاب بالمكتبة المركزية بجامعة المنصورة ويضم جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

من جانبه، أعرب الدكتور شريف خاطر والوفد المرافق له عن سعادتهم بما يقدمه جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إصدارات متميزة لوزارة الأوقاف خاصة الموسوعات العلمية المتخصصة وموسوعات في مجال الفكر الوسطي المستنير.