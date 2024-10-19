الأوقاف تنشر حصاد الوزارة الأسبوعي.. نشاط مُكثف دعويًّا واجتماعيًّا

كتب لؤى على

شهدت وزارة الأوقاف، نشاطاً مكثفاً في الفترة من السبت 12 أكتوبر إلى الجمعة 18 أكتوبر 2024م، حيث أقامت 7221 مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ، و7565 مجلساً لبرنامج صحح قراءتك، و 4600 ندوة ثقافية وعلمية، وافتتحت 33 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

والتقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال هذه الفترة، بالعديد من المسئولين، داخل مصر وخارجها، وأصدر وزير الأوقاف قراراً بأكبر حركة تنقلات في الوظائف القيادية بالديوان العام والمديريات الإقليمية .. وينشر المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف في هذا التقرير نشرة الحصاد الأسبوعي لأهم الأنشطة والفعاليات.

بداية .. شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السبت 12 أكتوبر، في ورشة عمل بعنوان: "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"، نظمها المجلس القومي للمرأة بالقاهرة حيث أشار إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 في البرلمان المصري ، والتي حدد فيها رؤية الدولة المصرية، فقال: «قضينا سنوات مضت في مقومات الوطن وبناء مؤسسات الوطن وفي مواجهة الإرهاب، وقطعنا شوطًا كبيرًا في كل ذلك، وجاء الوقت الذي نضيف فيه إلى أولويات الدولة المصرية بأن ننتقل إلى ملف بناء الإنسان»، والتي كانت نقطة الانطلاق لتتوجه جهود الدولة المصرية إلى أحد أهم وأجل مستهدفات عمل الدولة؛ ألا وهو: قضية بناء الإنسان.

مؤتمر تدشين «كتاب الجمهورية»



أكد وزير الأوقاف، خلال كلمته في المؤتمر الحاشد لتدشين «كتاب الجمهورية» تحت عنوان: «الأمن القومي المصري خط أحمر .. رئيسٌ وطنيٌّ لدولةٍ قويةٍ وشعبٍ يستحق»، أن هذا الكتاب يسجل ويرصد مسيرة وطن في ظرفٍ إقليميٍّ ودوليٍّ في غاية التعقيد، واستطاع هذا الوطن بفضل الله جل جلاله وتوفيق الله لأبنائه الأمناء عليه من جيشه العظيم والشرطة الوطنية والمؤسسات الدينية؛ الأزهر الشريف والكنيسة، والجامعات، وسائر شرائح المجتمع والإنسان الوطني البسيط في كل قرية ونجع على أرض الوطن أن يتخطى كل تلك الصعاب.

وأضاف: أن هذا الكتاب يرصد مسيرة قائد قاد وطنه بوطنية وإخلاص وصدق وتجرد، وغيرة على بلده ووطنه؛ وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نُكنُّ له ونقدم له كلَّ التحيات والعرفان بما قدمه لوطنه ليبقى هذا الوطن حرًّا عزيزًا مرفوع الرأس، وهذا الكتاب وثيقة ستبقى شاهدة للأجيال القادمة وللتاريخ، وتمثل شهادة صدق وتوثيق أمينٍ وهمة كبيرة، ووثيقة عبقرية ترصد بكل أمانة ودقة مختلف محاور بناء الوطن، ومقدار ما قدمه على مدار السنوات الماضية، الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية وطنه وبلده، واحتشاد هذا الشعب خلف قيادته.

أكبر حركة تنقلات في الوظائف القيادية

أجرى وزير الأوقاف، الأحد 13 أكتوبر، أكبر حركة تنقلات في الوظائف القيادية بالمديريات الإقليمية، شملت الحركة مديريات قنا وسوهاج وأسوان والأقصر والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية، حيث تم تكليف كل من : الشيخ محمد زكي يونس علي بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف قنا، الشيخ محمد إسماعيل عطوة أبو سعدة بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف سوهاج، الشيخ سمير محمد خليل محمد بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف أسوان، الشيخ علي صديق أمير عمر بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الأقصر، وتكليف الشيخ عبد الخالق محمد علي عطيفي بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، الشيخ معين رمضان محمد يونس بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، الشيخ محمد رجب عبده خليفة بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف المنوفية، الشيخ ياسر حلمي محمد أبو غياتي بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف القليوبية.

القمة الدينية العالمية الأولى في سانت بطرسبرج

ألقى وزير الأوقاف، الثلاثاء 15 أكتوبر، كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة الدينية العالمية الأولى بعنوان: «دور القيم الروحية والأخلاقية في الأديان التقليدية .. وسبل تعزيز قيم الحوار بين الطوائف والأعراق في العالم المعاصر» والتي تنظمها الإدارة الدينية لمسلمي سانت بطرسبرج والمنطقة الشمالية الغربية من روسيا، والإدارة الدينية لمسلمي القسم الأسيوي من روسيا، وقسم العلاقات الخارجية للكنيسة البطريركية في موسكو، وجامعة سانت بطرسبرج الحكومية، وصندوق دعم الثقافة الإسلامية والعلم والتعليم.

ونبه الدكتور أسامة الأزهري، على أن هذا المؤتمر يسهم في صناعة ميثاق عالمي للسلام والانسجام بين الأمم والحضارات، داعيا الجميع إلى الالتفاف حول أوطانهم وأن يكون كل واحد منهم مواطنًا صالحًا في بلده الذي ينتمي إليه، يحبه ويكون وفيًّا له، ويسعى في كل ما فيه رفعته، ويجمع شمل كل أبنائه في الأديان والأعراض كافة، داعيا الجميع إلى تأييد شعب فلسطين الأعزل، ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، ودعم ثبات الأشقاء الفلسطينيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.



اعتزازًا بمصر وعظمائها من الرواد الأوائل

زار وزير الأوقاف، ضريح العالم الأزهري الشيخ محمد عياد الطنطاوي (رحمه الله) في سانت بطرسبرج بروسيا عقب مشاركته بفعاليات القمة الدينية العالمية الأولى في سانت بطرسبرج.

وأشاد وزير الاوقاف، بفضيلة الشيخ الراحل محمد عياد الطنطاوي، مؤكدًا أته عالم مصري أزهري نجح قبل 184 سنة في هذه المدينة نفسها «سانت بطرسبرج» في بناء الجسور في مختلف الأديان والثقافات وحظي بتقدير الدولة الروسية، مشيراً إلى أن الشيخ محمد عياد نموذج أزهري نسعى لإعادة إنتاجه وتجديده وإخراجه للعالم وللإنسانية.

زيارة المسجد الأزرق بروسيا

زار الدكتور أسامة الأزهري، مسجد سانت بطرسبرج الكبير (المسجد الأزرق) بروسيا عقب مشاركته بفعاليات القمة الدينية العالمية الأولى في سانت بطرسبرج بعنوان: "دور القيم الروحية والأخلاقية في الأديان التقليدية .. وسبل تعزيز قيم الحوار بين الطوائف والأعراق في العالم المعاصر"، والتي تنظمها الإدارة الدينية لمسلمي سانت بطرسبرج والمنطقة الشمالية الغربية من روسيا، والإدارة الدينية لمسلمي القسم الأسيوي من روسيا، وقسم العلاقات الخارجية للكنيسة البطريركية في موسكو، وجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، وصندوق دعم الثقافة الإسلامية والعلم والتعليم، ووجه بوضع مجموعة من نسخ مصحف مصر في المسجد الكبير في سانت بطرسبرج.

وأمَّ وزير الأوقاف خلال زيارته المسجد الكبير بروسيا المصلين في صلاة الظهر، ودعا لمصر ولروسيا ولأوطاننا كلها بالأمان والازدهار.

دورات التعامل اللائق لعمال المساجد بكفر الشيخ

انعقدت أولى دورات التعامل اللائق مع رواد المسجد وضيوف الرحمن لعمال المساجد بمديرية أوقاف كفر الشيخ ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله)، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على التعليم والتدريب والتأهيل المستمر، والتطوير بالاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيقا للمحور الثالث من محاور استراتيجية الوزارة، وذلك بحضور الشيخ خالد خضر رئيس القطاع الديني.

مجلس الحديث الأول لقراءة كتاب (صحيح البخاري)

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، مجلس الحديث الأول لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله بالإسناد من مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بحضور كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم : أ.د. أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء، وأ.د. محمد نصر اللبان العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وأ.د.م. أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، وأ.د.م. أحمد نبوي مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

أنشطة وزارة الأوقاف

ويعرض المركز الإعلامي بالأوقاف، إحصائية أنشطة الوزارة، والتي جاءت كالآتي:

أولا: في مجال الأنشطة القرآنية:

عقد (7221) مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ، وعقد (1) أمسية ابتهالية، كما تم عقد (7565) مجلساً لبرنامج صحح قراءتك.

ثانيًا: في مجال الأنشطة الدعوية:

نفذت وزارة الأوقاف ( 130) مجلس فقه، وإقراء، وإفتاء للواعظات، وكراسي العلماء، و(1139) درسا منهجيا للأئمة والواعظات، وأسبوعًا ثقافيًا، وقافلة دعوية، كما تم تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل بواقع (25079) مسجدًا بجميع المديريات، كما تم تنفيذ ( 4600) ندوة ثقافية وعلمية ومنبر ثابت، ومجلس علم وذكر، وصحة إنجابية، ولقاء الجمعة للطفل.

ثالثًا: في مجال عمارة المساجد:

افتتحت وزارة الأوقاف 33 مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها 22 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا أو إنشاءً جديدًا، و11 مساجد صيانة وتطويرًا.

رابعاً: في مجال البر وخدمة المجتمع:

وزعت الأوقاف ٨ أطنان من لحوم أضاحي الوزارة على محافظات: « بني سويف، والمنيا، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد »، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من ٢٠ / ٦ / ٢٠٢٤م حتى تاريخه ( ٢٤٧ ) طنًّا من اللحوم.



