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الفيوم تفوز بالمركز الأول والشرقية الثانى بالمسابقة القرآنية الكبرى

الخميس، 07 ديسمبر 2023 09:14 ص
الفيوم تفوز بالمركز الأول والشرقية الثانى بالمسابقة القرآنية الكبرى وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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قالت وزارة الاوقاف ان التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 /2024م،أسفرت على المراكز الأولى عن الآتي:
 
• فاز بالمركز الأول: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمحافظة الفيوم، وجائزته ( خمسون ألف جنيه) ، تخصص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وثلاثة آلاف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز، وألفا جنيه منها لمدير المركز، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق. 
 
• وفاز بالمركز الثاني: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح بمحافظة الشرقية، وجائزته ( ثلاثون ألف جنيه ) ، تخصص ثلاثة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وألفا جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز ، وألف جنيه منها لمدير المركز ، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق. 
 
• وفازت بجائزة أفضل متسابق في التصفيات النهائية الطالبة / أميرة أحمد رجب عبد الدايم من مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بالفيوم بجائزة قدرها 2000 جنيه.
 
• هذا وقد وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف جائزة استثنائية لمركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفولي بمحافظة المنيا قدرها عشرة آلاف جنيه بواقع 2000 جنيه لكل متسابق .
 
 






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