أوقاف شمال سيناء تفتح باب القبول بمركز إعداد محفظى القرآن الكريم

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من المؤهلات العليا والمتوسطة للعام الدراسي 2024/2025 في مركز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم بمسجد النصر في العريش، وهذه الخطوة تهدف إلى إتاحة الفرصة للراغبين في العمل كمحفظين أو محفظات للقرآن الكريم، والذين يسعون إلى إتقان تلاوته.

قال الشيخ محمود مرزوق، مدير أوقاف شمال سيناء، لـ"اليوم السابع"، إن هذه المبادرة تأتي في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز التوعية بقضايا الدين والمجتمع، وغرس القيم النبيلة والأخلاق الكريمة.

وأشار إلى حرص الوزارة على إعداد محفظين واعين ومؤهلين ومعتمدين لتحفيظ القرآن الكريم، بهدف خدمة القرآن الكريم وتحسين مستوى تعليمه لمن يرغبون في إتقان تلاوته.

وأوضح مرزوق أن القبول في المركز يتطلب اجتياز اختبار في حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم، بالإضافة إلى تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60% كشرط أساسي لدخول الامتحان النهائي، كما يجب على المتقدمين تسديد المصروفات الدراسية التي تبلغ 500 جنيه عن العام الدراسي، وتشمل هذه الرسوم التكاليف الدراسية والامتحانات، يمكن تسديد هذه المصروفات على قسطين: الأول قبل بدء الدراسة بأسبوع، والثاني قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف أن الدراسة في المركز ستكون مسائية، وتبدأ ما بين الساعة الثالثة أو الرابعة بعد الظهر، وفق ما يقرره كل مركز، و ستكون الأولوية للمتقدمين حسب أسبقية التسجيل وحسب الأماكن المتاحة بكل مركز.

يُذكر أن مركز إعداد محفظي ومحفظات القرآن الكريم بمسجد النصر بالعريش يعمل تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، ويهدف إلى إعداد محفظين متميزين ومعتمدين. هذا المركز هو واحد من بين 30 مركزًا على مستوى جميع مديريات الأوقاف الإقليمية.

وأشار الشيخ مرزوق إلى أن التقديم يتم في مقر المركز بمسجد النصر بالعريش أو في مقر مديرية أوقاف شمال سيناء بحي الضاحية بالعريش.

وأكد أن المتميزين من خريجي هذه المراكز ستكون لهم الأولوية في جميع أنشطة الوزارة المتصلة بخدمة القرآن الكريم، سواء في مجال تحفيظ القرآن أو إيفاد القراء للخارج أو غيرها من المجالات.