لتجنب الآثار السلبية للجلوس فترات طويلة.. نصائح وإرشادات

كتب – حسام الشقويرى

الذهاب إلى العمل يعني قضاء ساعات طويلة من الجلوس خلف المكتب، ومع قدوم فصل الشتاء من المرجح أن يقضي العديد من الأشخاص قدرًا متزايدًا من وقت فراغهم في الجلوس أيضًا، ويمكن للجلوس لفترات طويلة على المكتب أو أمام الشاشة أن يكون له تأثير سلبي على الصحة العقلية والجسدية للشخص، وفقًا لما نشره موقع health

ماذا يحدث لجسمك عندما تجلس لفترة طويلة؟

إن قضاء أجزاء كبيرة من يومك جالسًا يمكن أن يكون له مجموعة من التأثيرات على جسمك، وقد ارتبط الجلوس لفترات طويلة أيضًا بأمراض مزمنة بما في ذلك السمنة وخطر الإصابة بالخرف، ويمكن أن يحدث هذا لأنه عندما لا تتحرك أكبر عضلات الجسم، يحرق الجسم السعرات الحرارية بكفاءة أقل، و"إذا لم تكن عضلاتك نشطة، فلن تتمكن من استقلاب الجلوكوز في الجسم، وبالتالي يصبح تنظيم نسبة السكر في الدم في جسمك سيئًا.

والأشخاص الذين يجلسون أكثر لا يحركون عضلاتهم كثيرًا، وبالتالي فإنهم معرضون أيضًا لخطر فقدان العضلات وضعف تدفق الدم، ومرة أخرى، يعرض فقدان العضلات هذا الشخص لخطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم.

ونظرًا للعواقب الصحية السلبية المترتبة على نمط الحياة المستقرة، فمن الأفضل للناس تجنب الجلوس لفترات طويلة من الوقت كل يوم. ومع ذلك، غالبًا ما تجعل جداول العمل هذه المهمة صعبة لكن الخبراء يقولون إن هناك أشياء لا يزال بإمكان الناس القيام بها للتخفيف من المخاطر الصحية المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة،

خذ فترات راحة منتظمة

اضبط مؤقتًا لتذكير نفسك بالوقوف أو التمدد أو المشي، كما يقول تشين. وجد الباحثون أن المشي لمدة خمس دقائق كل 30 دقيقة يعوض عن التأثيرات الصحية السلبية للجلوس.

استثمر في معدات مكتبية معينة

يمكن أن تكون المعدات المكتبية التي تسمح لك بدمج المزيد من الحركة في حياتك اليومية مفيدة. حيث يمكنك تجربة مكتب قائم، أو كرسي مريح.

اضبط مساحة عملك

تأكد من ضبط الكراسي والمكاتب وأي شاشات أو أجهزة عرض بحيث تكون على الارتفاع الصحيح لتعزيز وضعية الجسم الجيدة ومنع الانحناء.

مارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا

ابذل جهدًا لتضمين نشاط بدني منتظم في روتينك، مثل المشي والجري ورفع الأثقال والرقص وركوب الدراجات وغيرها من الأنشطة. استهدف 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعيًا.



قم بتمديد عضلاتك وأداء بعض التمارين على مكتبك. يقول تشين إن هناك العديد من التمارين والتمديدات التي يمكنك القيام بها أثناء الجلوس أو بالقرب من مكتبك، مثل تمدد الرقبة، ولف الكتفين، وتمديد الرقم أربعة. وأضاف أنه يمكنك أيضًا القيام بتمارين القرفصاء أو الطعنات أثناء الوقوف أو تمارين الضغط على الحائط بالقرب من مكان عملك لتشغيل عضلاتك.



"ابحث عن فرص لممارسة النشاط البدني. ابحث عن طرق لدمج النشاط البدني في روتينك اليومي"، كما تقول جاو. " استخدم السلالم بدلاً من المصعد، أو امشِ أو اركب الدراجة للذهاب إلى العمل إذا أمكن، أو تمشَّ أثناء استراحة الغداء. يمكن أن تحدث تغييرات صغيرة مثل هذه فرقًا كبيرًا".

