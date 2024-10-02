ما هو الفيروس الأنفى الذى حذرت وزارة الصحة من انتشاره فى الشتاء؟

كتبت فاطمة خليل

حذرت وزراة الصحة والسكان من انتشار عدوى الفيروس الأنفى Rhino viruses، في فصل الشتاء، وهو من الفيروسات التي تنتقل عن طريق الرذاذ من خلال الجهاز التنفسي، وبحسب موقع medicinenet فإن الفيروس الأنفى هو السبب الرئيسي لنزلات البرد الشائعة خاصة عند الأطفال.

فيروس الراينو البشري معدي للغاية، ومع ذلك، نادراً ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، المضاعفات الأكثر شيوعاً تشمل:

-التهاب الأذن الوسطى (التهاب أو عدوى الأذن الوسطى)

-التهاب الجيوب الأنفية

-التهاب الشعب الهوائية المزمن

من المرجح أن يسبب فيروس الراينو عدوى رئوية شديدة، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية، فقط عند الأطفال والرضع الذين ولدوا قبل الأوان أو يعانون من أمراض القلب أو الربو.

عدوى فيروس الراينو غالباً ما تكون مهددة للحياة بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسرطان.

كيف ينتشر فيروس الراينو؟

ينتشر الراينوفيروس عبر الهواء على شكل قطرات بالطرق التالية:

السعال

العطس

الاتصال الشخصي الوثيق

لمس الأسطح والأشياء الملوثة

يمكن لفيروس الراينو البقاء على قيد الحياة على الأسطح لعدة ساعات، مما يزيد من فرص انتشاره.

أعراض الفيروس الأنفى

تستمر عدوى فيروس الراينوعادة لمدة 7 إلى 11 يومًا ولكنها قد تستمر لفترة أطول مع هذه العلامات والأعراض:

جفاف الأنف

التهاب الحلق

إفرازات الأنف

احتقان الأنف

العطس

الصداع

ضغط الوجه والأذن

فقدان حاسة الشم والتذوق

السعال

بحة الصوت

القيء

التهيج

الأرق

الحمى (عادة ما تكون منخفضة الدرجة عند وجودها)

كم من الوقت يستغرق التعافي من عدوى فيروس الراينوفيروس؟

يتعافى البالغون عادة في غضون سبعة أيام من عدوى فيروس الراينوفيروس، بينما يستغرق الأطفال وقتًا أطول، عادة من 10 إلى 14 يومًا.

في بعض الأحيان، قد يعاني الأطفال من سعال يستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

علاج عدوى فيروسات الأنف

عادةً ما تكون عدوى فيروسات الأنف خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها. يهدف العلاج إلى تخفيف الأعراض مع ممارسة النظافة الجيدة التي تمنع انتشار العدوى.

قد يشمل العلاج للبالغين المصابين ما يلي:

-الراحة: الراحة الكافية والنوم يمنحان الجسم الوقت الكافي للتعافي من عدوى فيروسات الأنف.

-الترطيب: بغض النظر عن العمر، عندما تصاب بنزلة برد وسعال، من المهم أن تحافظ على ترطيب جسمك جيدًا عن طريق شرب الكثير من السوائل. يساعد هذا في التخلص من المخاط الزائد في الجيوب الأنفية.

-مضادات الهيستامين

-مزيلات الاحتقان الأنفية

إذا كان طفلك يعاني من نزلة برد، فإليك ما يجب عليك فعله (بصرف النظر عن الراحة والترطيب):

بخاخ الأنف الملحي:

يساعد استخدام بخاخ الأنف الملحي على إزالة المخاط من الممرات الأنفية.

زيادة الرطوبة:

سيؤدي استخدام جهاز ترطيب الهواء البارد وإبقائه بالقرب من سرير الطفل إلى ترطيب البيئة، مما سيحافظ بدوره على رطوبة الممرات الأنفية للطفل.

استخدم أعواد القطن أو المناديل الورقية:

احتفظ دائمًا بأعواد القطن (خاصة المبللة) أو المناديل الورقية في متناول اليد لمسح المخاط اللزج الذي يسد أنف طفلك.

حساء الدجاج:

أفادت الدراسات أن حساء الدجاج يحتوي على مكونات تساعد على تخفيف المخاط وتخفيف الاحتقان. لا تساعد الحساء على ترطيب جسم طفلك فحسب، بل تزوده أيضًا بالعناصر الغذائية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون دفء الحساء مهدئًا، وخاصةً في حالات الأنفلونزا ونزلات البرد والسعال.

النوم في وضع مريح:

غالبًا ما يتفاقم احتقان الأنف ليلًا، وقد يؤدي النوم في وضع الاستلقاء إلى تفاقمه. احضر وسادة وارفع رأس طفلك قليلاً للسماح بتصريف المخاط من الأنف إلى حلقه.

لا تستخدم أدوية البرد:

على الرغم من أنك قد ترغب في إعطاء طفلك أدوية البرد التي لا تستلزم وصفة طبية، إلا أنه لا يوجد دليل يذكر يدعم فعاليتها.

علاوة على ذلك، يمكن أن تسبب تهيجًا ونبضات قلب غير منتظمة، وخاصة عند الرضع وبالتالي، لا ينصح أطباء الأطفال باستخدامها للأطفال الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات.