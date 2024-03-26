تعرف على طرق علاج التهاب الشعب الهوائية الحاد

كتبت فاطمة ياسر

عند الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد يزداد شعورك بألم في الحلق وسعال وحمى، وآلام في الجسم، والصداع، ولكن لا داعي للذعر، لأن هذه الأعراض تختفي خلال أيام قليلة، وذلك وفقا لموقع doctissimo

ما التهاب الشعب الهوائية ؟

التهاب الشعب الهوائية السبب في الإصابة به عدوى فيروسية، وأحياناً بكتيرية.

ما أعراض التهاب الشعب الهوائية؟

-حمى منخفضة ومتغيرة بشكل عام خلال النهار.

-آلام الجسم.

-ألم الصدر.

-الصفير.

-حرقان في الصدر.

-سعال.

ويحدث أيضًا أنه قبل التهاب الشعب الهوائية، كنت قد أزعجتك بالفعل التهاب البلعوم الأنفي الصغير أو نزلة برد بسيطة، ثم "سقطت" العدوى على القصبات الهوائية لديك.

ثانياً: يصبح السعال الجاف رطباً وتختفي العلامات الأخرى.

هل التهاب الشعب الهوائية معدي؟

التهاب الشعب الهوائية هو عدوى فيروسية، لذلك فهو مرض معد. لتجنب الإصابة بالمرض، من المهم الحد من الاتصال مع المرضى. إذا كنت مريضًا، تجنب نقل العدوى للآخرين، وبشكل عام، احترم قواعد النظافة والوقاية لتجنب التلوث قدر الإمكان.

كيف يتم علاج التهاب الشعب الهوائية ؟

بشكل عام، لا يمكن علاج التهاب الشعب الهوائية الفيروسي بالمضادات الحيوية، يكون السعال جافًا في البداية وغالبًا ما يكون معقدًا بسبب السعال الرطب المصحوب بالبلغم في النهاية، و يجب أن تختفي خلال 5 إلى 10 أيام.

و تذكر أنه في معظم الحالات، يتطور التهاب الشعب الهوائية تلقائيًا نحو الشفاء لدى الأطفال والبالغين الأصحاء .

