اعرف إزاي تحقق أكبر استفادة من القهوة الخضراء لفقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

خسارة الوزن تعتبر هدفا لكثير من الناس، ففي حين أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة هما أكثر الطرق موثوقية، فقد وجد أن بعض المشروبات والمكملات الغذائية تساعد في هذه تحقيق فقدان الوزن منها القهوة الخضراء.

وفى اليوم العالمى للقهوة تعتبر القهوة الخضراء - المصنوعة من حبوب البن الخام غير المحمصة، عكس القهوة العادية، في أنها تحتفظ بتركيز أعلى من أحماض الكلوروجينيك، وهي مركبات يُعتقد أنها تقدم فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك فقدان الوزن، ولكن كيف تساعد القهوة الخضراء بالضبط في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة؟

ما هي القهوة الخضراء؟

يشير مصطلح القهوة الخضراء إلى حبوب القهوة التي لم يتم تحميصها، أثناء عملية التحميص، يتم تكسير العديد من المركبات المفيدة للحبوب، وخاصة حمض الكلوروجينيك، تحتفظ حبوب القهوة الخضراء بمستوى أعلى من حمض الكلوروجينيك، والذي يُعتقد أنه له فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تعزيز فقدان الوزن، وخفض ضغط الدم، وتنظيم مستويات السكر في الدم.

هناك معتقد شائع تم الترويج له في السنوات الأخيرة بأن شرب القهوة الخضراء على شكل مشروب أو مكمل غذائي يساعد الجسم على حرق الدهون بكفاءة أكبر، ويزيد من عملية التمثيل الغذائي، ويمنع امتصاص الدهون من النظام الغذائي. ولكن هل هذا صحيح؟

القهوة الخضراء وخسارة الوزن

استكشفت العديد من الدراسات تأثير القهوة الخضراء على فقدان الوزن، وكانت النتائج واعدة، ونُشرت إحدى الدراسات الأكثر شهرة في مجلة Gastroenterology Research and Practice. وقد استعرض الباحثون العديد من التجارب السريرية ووجدوا أن المشاركين الذين تناولوا مستخلص القهوة الخضراء فقدوا في المتوسط 2.5 كجم أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، وخلصت الدراسة إلى أن القهوة الخضراء قد تكون أداة فعالة في المساعدة على إنقاص الوزن عند دمجها مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

كيف تساعد القهوة الخضراء على فقدان الوزن؟

تدعم القهوة الخضراء بشكل أساسي فقدان الوزن من خلال ثلاث آليات:

1 . تعزيز عملية التمثيل الغذائي: يُعتقد أن حمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة الخضراء يزيد من معدل التمثيل الغذائي الأساسي في الجسم، ويعني ارتفاع معدل التمثيل الغذائي الأساسي أن الجسم يحرق المزيد من السعرات الحرارية في حالة الراحة، مما يعزز فقدان الوزن حتى بدون نشاط بدني مكثف.

2 . تنظيم مستويات السكر في الدم: من أهم فوائد القهوة الخضراء قدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم، فمستويات السكر في الدم المستقرة تمنع ارتفاع مستويات الأنسولين، وهو الهرمون الذي يرسل إشارات إلى الجسم لتخزين الدهون.

3. تقليل امتصاص الدهون: يُعتقد أيضًا أن حمض الكلوروجينيك يقلل من امتصاص الدهون في الجهاز الهضمي، وعندما يمتص الجسم كمية أقل من الدهون، يكون لديه كمية أقل لتخزينها، مما قد يساهم في إنقاص الوزن

فوائد صحية أخرى للقهوة الخضراء

إلى جانب إنقاص الوزن، تقدم القهوة الخضراء مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى، نظرًا لأن القهوة الخضراء غنية بمضادات الأكسدة، فإنها تساعد في مكافحة الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالخلايا وتساهم في الشيخوخة والأمراض المختلفة.

وقد ارتبط المستوى العالي من مضادات الأكسدة في القهوة الخضراء بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتقليل الالتهابات، وانخفاض مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان، بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن القهوة الخضراء تساعد في خفض ضغط الدم.

الآثار الجانبية المحتملة للقهوة الخضراء

على الرغم من أن القهوة الخضراء تعتبر آمنة بشكل عام، إلا أنها تحتوي على الكافيين، وإن كان بكميات أقل من القهوة المحمصة.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى آثار جانبية مثل العصبية والأرق ومشاكل الجهاز الهضمي وزيادة معدل ضربات القلب.