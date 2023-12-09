تعرف على طريقة إعداد القهوة الخضراء ووقت تناولها لإنقاص الوزن

كتبت فاطمة ياسر

القهوة الخضراء من أنواع حبوب البن غير المحمصة ولها الكثير من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، فهي غنية بمركبات مفيدة، وحمض الكلوروجينيك، وهذا المركب له فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك الآثار المحتملة لفقدان الوزن، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia

أوضح الموقع أن المكون الرئيسي للقهوة الخضراء هو حمض الكلوروجينيك، الغني بمضادات الأكسدة، ويؤثر على عملية التمثيل الغذائي وامتصاص الجلوكوز، مما قد يساهم في فقدان الوزن.كما أن القهوة الخضراء تحتوي على الكافيين، فهي تساعد على تنشيط خلايا المخ، كما أن تناولها يجعلك تفقد الوزن بسبب الكافيين الذي يزيد من شعورك بالشبع لفترة.

متى يتم تناول القهوة الخضراء؟ سؤال يطرحه الراغبون في التخلص من الوزن الزائد، فيمكنك تناولها قبل الوجبات، فهذه الطريقة لها آثارها المحتملة على فقدان الوزن، كما أن حمض الكلوروجينيك الموجود فيها يؤثر على امتصاص الجلوكوز، مما قد ينظم مستويات السكر في الدم ويعزز عملية التمثيل الغذائي للدهون.

وأشار التقرير إلي أنه على الرغم من أن القهوة الخضراء صحية وآمنة إلا أن بعض الأفراد قد يعانون من آثار جانبية عند الإسراف في تناولها، مثل عدم الراحة في الجهاز الهضمي، والأرق، أو زيادة معدل ضربات القلب بسبب محتواها من الكافيين.

كيف يتم تحضير القهوة الخضراء للتخلص من الوزن الزائد؟



لتحضير القهوة الخضراء، اتبع الخطوات التالية:

-المكونات:



حبوب القهوة الخضراء

الماء

-طريقة الإعداد:



طحن حبوب القهوة الخضراء للحصول على قوام خشن.

استخدم ملعقة كبيرة من القهوة الخضراء المطحونة لكل كوب من الماء.

قم بالتحضير باستخدام ماكينة صنع القهوة.

قم بتصفية السائل وتناوله.