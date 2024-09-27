كيف يمكن أن تساعدك هذه البذور على خسارة وزنك؟

كتبت إيناس البنا

اكتسبت بذور الكينوا شهرة كبيرة بين الأشخاص الذين يبحثون عن الأطعمة الصحية، بسبب قيمتها الغذائية الرائعة وفوائدها المحتملة فى إنقاص الوزن.

وتعتبر بذور الكينوا مصدرا قويا للبروتين والألياف والعناصر الغذائية الأساسية، ما يجعلها إضافة قيمة لنظام غذائى لإنقاص الوزن.

الكينوا وفقا لموقع onlymyhealth هى مصدر بروتين كامل، أى أنها تحتوى على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التى لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده، وهذا مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، حيث إنها توفر مصدرًا نباتيًا للبروتين عالى الجودة، بالإضافة إلى ذلك، الكينوا غنية بالألياف الغذائية والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم وفيتامينات ب و هـ، بسبب مؤشرها الجلوكوزى المنخفض يجعلها خيارًا ممتازًا للحفاظ على مستويات السكر فى الدم مستقرة، وتقليل نوبات الجوع، ومنع الإفراط فى تناول الطعام.



فوائد الكينوا

1. نسبة عالية من البروتين

يعد البروتين ضروريًا لفقدان الوزن لأنه يزيد من الشعور بالشبع ويقلل الشهية ويعزز عملية التمثيل الغذائى، وقد أبرزت دراسة نُشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين يمكن أن تزيد من التأثير الحرارى للطعام، وهو مقدار الطاقة اللازمة لهضم الطعام وامتصاصه واستقلابه.

2. غنى بالألياف الغذائية

تلعب الألياف دورًا رئيسيًا فى التحكم فى الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع وتنظيم عملية الهضم، تحتوى الكينوا على حوالى 5 جرامات من الألياف الغذائية لكل كوب، وهى نسبة أعلى بكثير من العديد من الحبوب الأخرى.

3. مؤشر نسبة السكر فى الدم منخفض

تتمتع الكينوا بمؤشر جلايسيمى منخفض، ما يعنى أنها تسبب ارتفاعًا أبطأ وأكثر تدريجيًا فى مستويات السكر فى الدم مقارنة بالأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمى المرتفع مثل الأرز الأبيض أو الخبز، تساعد الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمى المنخفض فى منع ارتفاع وانخفاض نسبة السكر فى الدم، ما قد يؤدى إلى الرغبة الشديدة فى تناول الطعام والإفراط فى تناوله.

4. يعزز عملية التمثيل الغذائى

لا يساعدك محتوى البروتين عالي الجودة فى الكينوا على الشعور بالشبع فحسب، بل يساعد أيضًا فى بناء كتلة العضلات الهزيلة، تحرق الأنسجة العضلية المزيد من السعرات الحرارية فى حالة الراحة مقارنة بالأنسجة الدهنية، وبالتالى تعزز معدل الأيض الأساسى، كما أن وجود العناصر الغذائية مثل المغنيسيوم وفيتامين ب6 فى الكينوا يدعم العمليات الأيضية، ما يساعد جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة بكفاءة أكبر.