اليوم السابع
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محافظ الجيزة يوجه المواطنين من مواقف السرفيس بالإبلاغ عن مخالفى تعريفة الركوب

السبت، 19 أكتوبر 2024 01:08 م
محافظ الجيزة يوجه المواطنين من مواقف السرفيس بالإبلاغ عن مخالفى تعريفة الركوب محافظ الجيزة يتفقد مواقف السرفيس
كتبت - مرام محمد

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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، موقف سرفيس ميدان الجيزة، للاطمئنان على انتظام حركة سيارات السرفيس والتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.

والتقى المحافظ، عددًا من المواطنين المتواجدين بالموقف، واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بـ التعريفة الجديدة لخطوط السير، وطالبهم بالإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات وأي استغلال قد يحدث من قبل السائقين.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة، وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

 


 







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