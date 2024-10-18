اليوم السابع
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2024 07:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يعتمد تعريفة سيارات السرفيس والنقل الجماعى الداخلية والخارجية

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 01:57 م
محافظ الجيزة يعتمد تعريفة سيارات السرفيس والنقل الجماعى الداخلية والخارجية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة  وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية.

وأوضح المهندس عادل النجار أن اللجنة التي تم تشكيلها لتعديل تعريفة الركوب وضعت في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، مشيرًا إلى أنه تم تنسيق تعريفات خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية (الأقاليم) مع المحافظات المجاورة وغيرها من المحافظات التي ترتبط مع محافظة الجيزة بخطوط سير لسيارات الأقاليم لضمان توحيد التعريفة.

وكلف محافظ الجيزة جهاز السرفيس والأحياء والمراكز بطباعة ملصقات وبانرات بالتعريفة الجديدة والالتزام بنشرها بالمواقف الرسمية وتعليقها في مكان واضح للمواطنين والسائقين.

وشدد على ضرورة التأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية من جهاز السرفيس وإدارة المرور ورؤساء الأحياء والمراكز ومسؤولي التموين، بالرقابة والمتابعة على مدار الساعة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

وشدد على الحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها، وتوقيع غرامات فورية ورادعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية معلنًا أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أي بلاغات تخص التسعيرة الجديدة:

على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453 .

 

1
1

 

2
2

 

3
3

 

4
4

 

5
5

 

6
6

 

7
7

 

8
8

 

9
9


 







اسعار البنزين

اسعار البنزين اليوم

زيادة اسعار البنزين

سعر البنزين اليوم

سعر البنزين

البنزين

اسعار البنزين في مصر

سعر البنزين في مصر

سعر السولار اليوم

اسعار السولار اليوم

البنزين اليوم

ارتفاع اسعار البنزين

زيادة البنزين

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم

سعر السولار

اسعار السولار

زياده اسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم

اسعار البنزين في مصر اليوم

اسعار البنزين الجديده

بنزين

اسعار الوقود

اسعار البنزين الجديدة

اسعار الوقود اليوم

اسعار البنزين اليوم في مصر

البنزين في مصر

زيادة اسعار البنزين اليوم

سعر البنزين في مصر اليوم

أسعار البنزين

رفع اسعار البنزين

سعر البنزين اليوم 92

سعر البنزين اليوم في مصر

زيادة سعر البنزين

اسعار البنزين والسولار اليوم

ارتفاع سعر البنزين

سعر البنزين في مصر 2024

ارتفاع أسعار البنزين اليوم

اسعار المحروقات اليوم

زياده البنزين

سعر البنزين الان

اسعار البنزين والسولار

اسعار الوقود في مصر

أسعار البنزين اليوم في مصر

اسعار المواد البترولية

اسعار المحروقات

اسعار المواد البترولية اليوم

زيادة البنزين اليوم

اسعار السولار والبنزين

أسعار البنزين اليوم الجمعة

حقيقة زيادة اسعار البنزين

قرار البنك المركزي المصري اليوم

زيادة سعر البنزين اليوم في مصر

اسعار البنزين الان

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة