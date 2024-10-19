بعد تفشى فيروس ماربورج فى رواندا.. كل ما تريد معرفته عن المرض

كتبت فاطمة خليل

فيروس ماربورج هو مرض خطير يسبب أحيانًا تفشي المرض فى بعض الدول الأفريقية، وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه اعتبارًا من 17 أكتوبر الجارى، تم الإبلاغ عن إجمالي 62 إصابة بمرض فيروس ماربورج، منهم 15 حالة وفاة في رواندا، في هذا التقرير نتعرف على أعراض فيروس ماربورج وطرق علاجه، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

تبدأ أعراض فيروس ماربورج بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا ولكنها قد تتطور إلى قيء شديد ونزيف ومشاكل عصبية (الدماغ والأعصاب).

تبدأ الفاشيات عادةً بالانتشار من الخفافيش أو الرئيسيات (مثل القرود) إلى البشر ومن هناك، يمكن أن ينتشر من إنسان إلى آخر ويسبب تفشي المرض.



ماربورج هو حمى نزفية فيروسية، أو فيروس يتلف الأوعية الدموية ويسبب النزيف، إنه جزء من نفس عائلة الفيروسات مثل الإيبولا.

ما مدى شيوع مرض فيروس ماربورج؟

مرض فيروس ماربورج نادر، ولكن تحدث أحيانًا فاشيات في مناطق معينة من أفريقيا أثناء هذه الفاشيات، يصاب عدد قليل من الأشخاص إلى المئات في نفس الوقت تقريبًا.

أعراض فيروس ماربورج

تحدث أعراض ماربورج في مرحلتين. تستمر المرحلة الأولى من الأعراض من خمسة إلى سبعة أيام وتشمل:

-الحمى.

-القشعريرة.

-صداع شديد.

-سعال.

-ألم في العضلات أو المفاصل.

-التهاب الحلق.

-طفح جلدي. وقد يكون هذا الطفح جلديًا في مناطق مرتفعة ومسطحة

قد تتحسن حالتك قليلًا لمدة يوم أو يومين، ثم تبدأ أعراض إضافية. وقد تشمل المرحلة الثانية من الأعراض ما يلي:

-ألم في البطن أو الصدر.

-تقيؤ

-إسهال.

-دوار.

-فقدان الوزن غير المقصود.

-براز أو قيء دموي.

-نزيف من الأنف أو الفم أو العينين أو المهبل.

اطلب العناية الطبية الفورية إذا ظهرت عليك هذه الأعراض.

كيف يصاب البشر بفيروس ماربورج؟

يعتقد الخبراء أن خفافيش الفاكهة تحمل عادةً فيروس ماربورج وعادةً ما يصاب الناس بالعدوى من خلال ملامسة سوائل الجسم أو الأنسجة من الخفافيش المصابة أو الرئيسيات غير البشرية، مثل القرود ثم يمكن أن ينتشر إلى البشر الآخرين، وعادةً أفراد الأسرة المقربين أو مقدمي الرعاية الصحية الذين يعتنون بهم.

هل يمكن الوقاية من فيروس ماربورج؟

تعمل منظمات الصحة العامة على احتواء تفشي فيروس ماربورج من خلال مراقبة الحالات الجديدة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين في مجال الرعاية الصحية:

- استخدم معدات الحماية (مثل القناع والنظارات الواقية والمئزر والقفازات) عند رعاية شخص مصاب بالمرض.

- تجنب لمس أي من سوائل جسمه واغسل يديك بعد الاتصال، حتى إذا كنت ترتدي قفازات.

- تجنب ملامسة أي شيء قد لامس سوائل الجسم المصابة.

- تجنب لمس جسد شخص مات بسبب مرض فيروسي معدي، أو استخدم معدات الحماية إذا كان عليك ذلك.