اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

فيروس جديد تنقله الخفافيش.. تعرف عن "ماربورج" الذى يحول المرضى لـ "أشباح"

الأربعاء، 13 يوليه 2022 01:22 م
فيروس جديد تنقله الخفافيش.. تعرف عن "ماربورج" الذى يحول المرضى لـ "أشباح" فيروس تنقله الخفافيش
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، يسبب فيروس ماربورج حمى نزفية شديدة ومميتة تقتل في كثير من الأحيان كل من يصاب بها، تشمل الأعراض الأولية صداعًا شديدًا، وارتفاعًا في درجة الحرارة، وإسهالًا، وآلامًا في المعدة وقيئ

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه في المراحل المبكرة من المرض، من الصعب جدًا التمييز بين الأمراض المدارية الأخرى التي تسبب الحمى، مثل الإيبولا والملاريا، ولكن بعد خمسة أيام، يبدأ العديد من المرضى بالنزيف تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من فتح الجسم مثل الفم والعينين والأذنين.

وأضافت المنظمة، إنه لا يوجد علاج حاليًا لهذا المرض، لذلك تتم مراقبة المرضى وعلاجهم بالسوائل، وتقوم الدراسات حاليًا بتجربة علاجات الأجسام المضادة والأدوية المضادة للفيروسات، ولكن لا يمكن إعطاؤها إلا كجزء من التجارب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يموت المرضى المصابين بفيروس ماربورج بعد ذلك من فشل الجهاز العصبي ويبلغ معدل الوفيات 50 %، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، وتتفاوت معدلات الوفيات في حالات التفشي السابقة في ماربورج من 24 % إلى 88 % من المصابين.

وقالت الصحيفة، ينتقل الفيروس في البداية إلى البشر من خلال التعرض للمناجم أو الكهوف التي تسكنها الخفافيش، ثم ينتشر من خلال الاتصال المباشر مع سوائل جسم المصاب أو الأسطح والمواد الملوثة بهذه السوائل.

 


ماربورج

فيروس ماربورج

اسباب عدوى ماربورج

الخفافيش

فيروس جديد تسببه عدوى الخفافيش

فيروس جديد ناتج عن الخفافيش



الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية تحذر من فيروس ماربورج الأكثر فتكا.. يحول المرضى لـ"أشباح"

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:58 ص

فيروس ماربورج القاتل.. ما أعراضه ونسب الوفيات؟ (فيديو)

الجمعة، 13 أغسطس 2021 02:00 ص

الصحة العالمية: غينيا تراقب 155 شخصا كانوا على اتصال بشخص مصاب بـ"ماربورج"

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 09:05 م

الصحة العالمية: 4 أشخاص من المخالطين بالمتوفى بفيروس"ماربورج"لا تظهر عليهم أعراض

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 09:00 م

الصحة العالمية: نساعد كينيا على مكافحة انتشار فيروس "ماربورج" القاتل

السبت، 04 نوفمبر 2017 04:16 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة