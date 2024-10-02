من الإيبولا إلى كورونا.. 5 أمراض انتشرت عن طريق خفافيش الفاكهة

كتبت إيناس البنا

تُعرف خفافيش الفاكهة، بأنها حاملة للعديد من الأمراض القاتلة مثل الإيبولا وفيروس نيباه وفيروس كورونا، فى السطور التالية نعرض لكل هذه الأمراض وأعراضها الفريدة، وفقا لموقع " healthsite".

فيروس الإيبولا

الإيبولا هو أحد أخطر الأمراض المرتبطة بخفافيش الفاكهة، فهى حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى وغالبًا ما تكون مميتة، تنتقل العدوى في المقام الأول من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم أو الحيوانات المصابة، ويمكن أن تؤدي العدوى إلى أعراض تتراوح من الحمى وآلام العضلات إلى النزيف الداخلي وفشل الأعضاء، وفقًا للدراسات، تعمل خفافيش الفاكهة كمضيف طبيعي لفيروس الإيبولا.

فيروس نيباه

المرض القاتل التالي الذي يمكن أن تنشره خفافيش الفاكهة هو عدوى فيروس نيباه، فيروس نيباه هو مرض فيروسي قاتل ينتشر في المقام الأول من خلال الاتصال بالخنازير المصابة أو سوائل أجسامها، يمكن أن يسبب فيروس نيباه أعراضًا تنفسية شديدة والتهابًا في المخ وحتى الموت.

فيروس هيندرا

فيروس هيندرا هو مرض آخر مرتبط بخفافيش الفاكهة، ويصيب الخيول في المقام الأول ولكنه قادر أيضًا على إصابة البشر، تم اكتشاف أول إصابة بهذا الفيروس في أستراليا، ينتقل هذا الفيروس الحيواني من خفافيش الفاكهة إلى الخيول ويمكن أن ينتشر بعد ذلك من الخيول إلى البشر، يمكن أن يؤدي إلى أعراض تنفسية وعصبية خطيرة لدى المصابين.

فيروس ماربورج

فيروس ماربورج هو فيروس حمى نزفية شديد العدوى ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بفيروس الإيبولا، بعد دخول الفيروس إلى جسم الإنسان، يمكن أن تؤدي الإصابة به إلى حمى نزفية شديدة، مما يؤدي غالبًا إلى فشل الأعضاء والوفاة، وفقًا للدراسات، يُعتقد أن خفافيش الفاكهة هي المضيف الطبيعي لفيروس ماربورج.

فيروس كورونا

شهد عام 2019 ظهور أحد أخطر الفيروسات فيروس كورونا المسبب لمرض كورونا، ووفقًا للخبراء، كشفت الدراسات أن خفافيش الفاكهة هي المضيف الطبيعي للعديد من الفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا.

