حامل وبتروحى الجيم.. استشارى يوضح الحد المسموح من التمارين

كتبت إيناس البنا

يسبب الحمل تغييرات كبيرة في جسمك، يمكن أن يساعد دمج التمارين الرياضية في روتينك حالتك الصحية خلال هذه الفترة، مع إعطاء الأولوية لصحتك وصحة طفلك الذي لم يولد بعد، فهم التمارين الرياضية الآمنة لك أمر ضروري لضمان تجربة إيجابية طوال الأشهر التسعة المقبلة.

نصائح حول سلامة الحمل أثناء ممارسة التمارين

أوضح الدكتور حاتم محمد استشارى طب النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أن رفع الأحمال في صالة الرياضة أثناء الحمل، يجب أن يتم وفقا لبعض الإرشادات لتوفير الحماية لسلامة الطفل والأم على حد سواء .

أشار استشارى أمراض النساء في تصريحاته، إلى أنه يجب في البداية على الحامل إجراء تمارين الإحماء قبل الانخراط في ممارسة التمارين الأساسية، مع الحفاظ على مستوى ترطيب الجسم من خلال شرب كمية وفيرة من المياه، مع أخذ فترات راحة مناسبة.

وأوضح الطبيب أنه حسب المشرفين الموجودين فى الصالة الرياضة يجب رفع المقدار الصحيح من الوزن، مع اختيار الوزن المناسب حسب كل حالة لتجنب الضغط المفرط على الجسم، لتجنب إجهاد العضلات والمفاصل، مع رفع الأثقال الخفيفة.

احرصي أيضا على عدم الاصطدام بأي شيء أو ضرب بطنك عن غير قصد بالأوزان، لأن هذا قد يؤدي إلى الأذى ويزيد من احتمالية حدوث مشكلات متعلقة بالحمل.

وشدد الطبيب على ضرورة الابتعاد عن التمارين التي تعتمد على ثنى الركبتين أو أي مفصل من الجسم، حيث يُنتج الجسم كميات أكبر من هرمون يسمى الريلاكسين، والذي يعمل على إرخاء الأربطة ويزيد من خطر الإصابة بآلام المفاصل والإصابات، مع تقدم الحمل.