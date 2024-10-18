تعرف على المقدار الكافى من التمارين الرياضية لصحة القلب

كتب حسام الشقويرى

نعلم جميعًا أن البقاء نشطًا مفيد لصحتنا، ولكن عندما يتعلق الأمر بقلوبنا، غالبًا ما يظل السؤال حول مقدار التمارين الكافية، سواء كنت شخصًا يستمتع بالمشي اليومي أو الجري من حين لآخر أو تكافح لإيجاد الوقت لممارسة الرياضة، فإن التوازن بين النشاط وصحة القلب هو المفتاح. تظل أمراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يمكن أن تكون الحركة المنتظمة وسيلة قوية للحد من هذا الخطر وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

تمارين رياضية موصى بها لصحة القلب



"توصي المنظمات الصحية الرائدة البالغين بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط الهوائي متوسط الشدة أو 75 دقيقة من النشاط القوي كل أسبوع"، وتعتبر التمارين مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة أو الركض مثالية للحفاظ على صحة القلب. بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بدمج تمارين تقوية العضلات مرتين على الأقل في الأسبوع.

ونمط الحياة المستقر الذي يتسم بانخفاض مستويات النشاط البدني باستمرار أصبح أحد عوامل الخطر الأساسية لتطور وتفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية. من ناحية أخرى، فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والبقاء نشطًا بدنيًا يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية وانخفاض كبير في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الفوائد الرئيسية لممارسة التمارين الرياضية بانتظام

إدارة الوزن

تحسين الدورة الدموية: تعمل التمارين الرياضية على تعزيز تدفق الدم، مما يؤدي إلى توصيل الأكسجين بشكل أكثر كفاءة إلى الأنسجة وتقليل عبء العمل على القلب.

انخفاض ضغط الدم: يساعد النشاط البدني المنتظم على خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.ضغط الدم الانبساطي، وهو عامل حاسم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

إدارة الكوليسترول: تعمل التمارين الرياضية على زيادة نسبة البروتين الدهني عالي الكثافة (الكوليسترول الجيد) مع خفض نسبة البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول السيئ)، مما يساعد في الحفاظ على مستوى صحي للدهون.

عضلة قلب أقوى: مثل أي عضلة، يصبح القلب أقوى مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، مما يحسن كفاءته في ضخ الدم.

التحكم في الوزن: تساعد ممارسة التمارين الرياضية على حرق السعرات الحرارية وتقليل الدهون في الجسم، وهو أمر ضروري للوقاية من مخاطر القلب المرتبطة بالسمنة.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل متوازن من أجل صحة القلب



و الكمية المناسبة من التمارين الرياضية تعتمد على عوامل فردية مثل العمر والحالة الصحية واللياقة البدنية. حتى 30 دقيقة يوميًا من النشاط المعتدل يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. و ممارسة التمارين الرياضية بانتظام قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والحالات ذات الصلة". وإذا كنت تعاني من حالات مرضية سابقة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، أو كنت تعاني من مشاكل في القلب، فمن المهم استشارة طبيب القلب قبل البدء في روتين تمرين جديد.

وعلى الرغم من أن ممارسة الرياضة مفيدة، إلا أن الإفراط في بذل الجهد قد يسبب مضاعفات، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب. إذا شعرت بألم في الصدر أو دوخة أو ضيق في التنفس، فتوقف عن ممارسة الرياضة على الفور واستشر الطبيب"،