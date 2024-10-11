لا ترهقى نفسك وذهنك.. متلازمة الفتاة الجيدة اضطراب ضار يحتاج للعلاج

كتبت مروة محمود الياس

فى اليوم العالمى للفتيات، ذكر تقرير نشر فى موقع كليفيلاند كلينيك هيلث الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، أن هناك الكثير من المتلازمات التى ترتبط بشكل خاص بالفتيات، بمعنى أن تلك المتلازمات بعضها جيد وآخر ضار، وأهم تلك المتلازمات وأشهرها "متلازمة الفتاة الجيدة".

صفات تلك المتلازمة تتمثل فى رغبة الفتاة للوصول لدرجات من المثالية عالية، يؤثر ذلك على سلوكياتها وعلاقاتها ونفسيتها، تكون هذه الفتاة متحلية بالهدوء والطاعة والفناء فى ارضاء الآخرين، لا تسبب تلك الفتاة أية متاعب، وفى الوقت ذاته تسعى لأن يراها الناس بهذا المظهر المثالى الخلاب، هذه الفتاة تظهر عليها الكثير من الأعراض والعلامات:

تفنى حالها فى ارضاء الآخرين، لا تشعر بالرضا إلا عند إرضائهم بأى شكل من الأشكال.

تشعر بعدم القيمة إلا فى وجود أفعال ترضى بها الآخرين، لا يمكنها الشعور بقيمتها من نفسها.

تشعر للكمال على الدوام فى كل مناحى حياتها، ما يجعلها تضغط على نفسها ونفسيتها بشكل مبالغ فيه.

تبنى قيمتها الذاتية من خلال ما تنجزه فقط.

تضع الآخرين قبل نفسها وفى المقدمة دائما حتى وإن كان هذا مزعجا أو شديد الضغط عليها.

اضطرابات الأكل وتناول الطعام تنتشر بين هذه الفتيات اللاتى تعانى تلك المتلازمة.

لديها مشكلات تتعلق بصورة جسدها، وطبيعة شكلها ووضعها.

تفرط فى بعض تقنيات التجميل والأدوات والمستحضرات التى تجعلها أجمل.



وهذه الفتاة قد تكون تعرضت لاضطرابات نفسية فى الطفولة، مثل ما بعد الصدمة، واضطرابات التربية، وفرط اليقظة، ويمكن علاج هذه المتلازمة من خلال :