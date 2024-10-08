أغرب المتلازمات.. كيف تفقدك متلازمة اليد الغريبة السيطرة على تصرفاتك؟

كتبت فاطمة خليل

متلازمة اليد الغريبة هي حالة طبية نادرة تم وصفها لأول مرة في عام 1908، حيث يفقد الأشخاص المصابون بهذه المتلازمة السيطرة على إحدى أيديهم، ويعتقد الشخص المصاب بهذا المرض أن يده لا تنتمى إليه، وأن لها إرادة خاصة بها وقد تتصارع مع جسمه، حيث يعتقد أن اليد هى كيان منفصل عنه، بحسب موقع Web md.

لم يعد لدى الأشخاص المصابين بهذه المتلازمة بإمكان عقولهم إعطاء "اليد الغريبة" التوجيهات، لكنها تستمر في التحرك وأداء الأنشطة، وغالبًا ما تكون هذه الحركات غير ضرورية تمامًا أو غير مناسبة في ذلك الوقت.

أعراض متلازمة اليد الغريبة

لمتلازمة اليد الغريبة تأثيرات جسدية ونفسية، في بعض الحالات، ينفصل الأشخاص تمامًا عن أيديهم ولم يعودوا يدركون أنها ملكهم - وهو ما قد يكون مزعجًا للغاية.تشمل أعراض متلازمة اليد الغريبة:

صعوبة في إطلاق الأشياء

الارتفاع — حيث يبدأ ذراعك في الارتفاع في الهواء دون سبب

حركة أقل هدفًا — مثل التلويح

الصراعات النفسية يتسبب في أغلب الأحيان في توقف الأشخاص عن التعرف على أيديهم على أنها أيديهم

الصراع أثناء المهام التي تستخدم اليدين. على سبيل المثال، قد تقوم عمدًا بربط أزرار قميصك بيدك اليمنى بينما تقوم اليد اليسرى على الفور بفك الأزرار.

علاج متلازمة اليد الغريبة

لا يوجد علاج لمتلازمة اليد الغريبة. كل التقنيات لإدارة المتلازمة وأعراضها تشمل:

-العلاج السلوكي المعرفي يمكن أن يساعد هذا الأشخاص على التصالح مع حقيقة مرضهم ويساعدهم على التفكير في يدهم الغريبة بطرق جديدة.

-تشتيت انتباه اليد. وجد بعض الناس أنه من المفيد شغل اليد الغريبة بمهام بسيطة وغير محرجة لإبقائها مشتتة. يمكن أن يكون هذا سهلاً مثل جعل يدك الخارجة عن السيطرة تمسك مجلة أثناء قيامك بأمورك اليومية.

هذه المتلازمة نادرة جدًا لدرجة أن الناس ما زالوا يحاولون معرفة أفضل الطرق للتعامل معها.