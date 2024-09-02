لو بترضعي طبيعي.. دليل الأم للنظافة المثالية ونصائح لحماية صحة طفلك

كتبت فاطمة ياسر

الحفاظ على النظافة الشخصية أثناء الرضاعة الطبيعية أمر ضروري لصحة الأم والطفل، وهناك العديد من النصائح التي قدمها التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

في البداية فالرضاعة الطبيعية ضرورية للطفل لأنها توفر له التغذية، ومن المعروف أيضًا أنها تقلل من خطر إصابة الطفل بالتهابات الأمعاء والجهاز التنفسي والأذن والجهاز البولي، ويجب أن تتم الرضاعة الطبيعية غالبًا من أجل نمو الطفل وتطوره، ومع ذلك، فإن الرضاعة الطبيعية التي تعتبر تجربة فريدة من نوعها يمكن أن تتحول إلى كابوس إذا فشلت الأم في اتباع النظافة الشخصية الجيدة.

اتخاذ هذه التدابير الحيوية للحفاظ على النظافة الشخصية أثناء الرضاعة الطبيعية ومنها:

- يميل حليب الثدي إلى التسرب على ملابس الأم أثناء الرضاعة، وبالتالي، فإن تغيير الملابس من وقت لآخر يمكن أن يمنع البكتيريا والرائحة وسيتمكن الطفل من الاستمتاع بجلسة الرضاعة الطبيعية، ويمكن أن يساعد القيام بذلك في تجنب تهيج الجلد أو العدوى لأن بشرة الثدي حساسة.



- تأكدي من تنظيف ثدييك قبل جلسة الرضاعة الطبيعية حيث يمكن أن تتواجد الجراثيم على الجلد ويمكن أن تنتقل إلى الطفل مسببة العدوى.

- يجب على الأمهات المرضعات الامتناع عن استخدام المنتجات التي تحتوي على الكحول أو العطور والتي قد تسبب تهيج الثدي واحمراره أو مشاكل في الجهاز التنفسي أو تهيج فم الطفل الحساس.

- يجب على الأم غسل يديها بالماء والصابون قبل البدء في عملية الرضاعة الطبيعية، كما يجب مراقبة الثديين بشكل منتظم واستشارة الطبيب في حالة ظهور إفرازات من الحلمة أو احمرار أو تهيج الجلد أو الشعور بالألم.

- الاستحمام مرتين يوميا للحفاظ على نظافة الثديين وخلوها من الروائح الكريهة. - استخدام المنتجات التي يوصي بها الطبيب فقط.

