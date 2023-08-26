أسباب زيادة الدهون تحت الجلد وطرق التحكم فى مستوياتها

كتب – حسام الشقويرى

كشفت دراسة نشرها موقع healthifyme، عن أن أي كمية من السعرات الحرارية الزائدة تتناولها تتحول إلى دهون، لذلك فإن استهلاك سعرات حرارية أكثر مما تحتاجه يؤدي إلى تخزين الدهون.

ووفقًا لدراسة حديثة، تحدد الجينات مكان وكمية الدهون تحت الجلد التي سيتم تخزينها في مناطق معينة من الجسم، ما يترتب عليه حدوث مضاعفات التمثيل الغذائي.

ويزيد الخمول البدني من مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان القولون والسكري، حيث تشير الدراسات إلى أن الجلوس لفترات طويلة يزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة.

ويعد دمج تدخلات نمط الحياة الصحي مثل الأنشطة البدنية المنتظمة وتناول نظام غذائي مغذي ومتوازن أفضل طريقة للتحكم في مستويات الدهون، بالإضافة إلى ذلك قد تحتاج إلى تقييم عادات نمط حياتك مثل أنماط الأكل ومستويات النوم ومستويات التوتر والنشاط البدني لتحديد طريقة فعالة لتقليل مستويات الدهون تحت الجلد في الجسم.

والمبدأ الأساسي لفقدان مستويات الدهون تحت الجلد هو حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، وتشمل التغييرات الغذائية تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات بالإضافة إلى ذلك يجب أن تحتوي على البروتينات الخالية من الدهون (التوافر البيولوجي العالي) وتجنب ارتفاع السكر والأطعمة المصنعة والأطعمة الدهنية المشبعة.