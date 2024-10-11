استجواب مسجل جنائى غسل 15 مليون جنيه فى تأسيس شركات من حصيلة النصب

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع مسجل جنائى لقيامه بغسل أموال قدرت بنحو 15 مليون جنيه، التي تحصل عليها من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.

وكلفت جهات التحقيق الأجهزة الأمنية بالتحرى حول الواقعة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قد رصدت قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية بالإشتراك مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وتبين أنه حاول إخفاء مصدر الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 15 مليون جنيه.