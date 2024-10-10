حصاد الوزارت..وزير التموين: زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين القمح

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وزير التموين: زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين القمح بإضافة 420 ألف طن
الإفتاء: التحايل للاستيلاء على السيارات المخصصة لذوى الهمم خيانة أمانة
هيئة الرعاية الصحية تكشف عن أبرز خدماتها لتعزيز صحة المنتفعين
جامعة المستقبل في مصر تحقق إنجازا عالميا جديدا في التصنيفات التعليمية
الصحة: إنارة 24 مستشفى وتقديم 624 ألفا و929 خدمة طبية بعيادات الصحة النفسية
العمل الدولية وسفارة سلوڤينيا تطلقان مشروعا لمكافحة عمالة الأطفال بمصر بمشاركة التضامن
وزيرة التضامن تكرم الموظفين المتميزين بالوزارة عن شهر سبتمبر
وزارة العمل: بدء برامج تدريب مجانية لتأهيل الشباب بالأسكندرية وبنى سويف
وزارة التضامن: 173 دارا على مستوى 22 محافظة لخدمة كبار السن
هيئة الدواء توجه نصائح هامة للحفاظ على الصحة النفسية .. تفاصيل
وزيرة البيئة تشارك بأول اجتماع شامل للمجلس التنفيذى لصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجى
وزارة العمل تعلن عن 900 فرصة عمل للشباب بالدقهلية
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