حصاد الوزارت..وزير التموين: زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين القمح

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

وزير التموين: زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين القمح بإضافة 420 ألف طن

الإفتاء: التحايل للاستيلاء على السيارات المخصصة لذوى الهمم خيانة أمانة

هيئة الرعاية الصحية تكشف عن أبرز خدماتها لتعزيز صحة المنتفعين

جامعة المستقبل في مصر تحقق إنجازا عالميا جديدا في التصنيفات التعليمية

الصحة: إنارة 24 مستشفى وتقديم 624 ألفا و929 خدمة طبية بعيادات الصحة النفسية