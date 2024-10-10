اليوم السابع
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الخميس، 10 أكتوبر 2024 05:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارت..وزير التموين: زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين القمح

الخميس، 10 أكتوبر 2024 05:16 م
حصاد الوزارت..وزير التموين: زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين القمح الدكتور شريف فاروق وزير التموين

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

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