اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2024 01:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء توجه نصائح هامة للحفاظ على الصحة النفسية .. تفاصيل

الخميس، 10 أكتوبر 2024 12:59 م
هيئة الدواء توجه نصائح هامة للحفاظ على الصحة النفسية .. تفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هيئة الدواء المصرية، إن نسبة التعرض للإصابة بحالة مرضية تؤثر على الصحة العقلية، تزداد عند الناس الذين تعرضوا لظروف معاكسة مثل الصدمات والعنف وعدم المساواة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن العوامل البيولوجية أو الشعور بالوحدة والعزلة يكون لهم دور في الإصابة بأمراض عقلية.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالآتى:​

-تناول الأدوية الخاصة بالصحة العقلية التى كتبها الطبيب، واتباع تعليماته.​
-لا تمتنع عن تناول الأدوية بشكل مفاجئ بدون استشارة الطبيب.
-أبلغ الدكتور بالأدوية التى تتناولها لتجنب أى تفاعلات دوائية، وبلغ مقدم الرعاية الصحية عند حدوث أي آثار جانبية . ​
-دعم الأصدقاء والعائلة ومعرفة إزاي تقدم المساعدة لشخص بيعانى من أزمة.​

 







​هيئة الدواء

الصحة النفسية

الادوية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة