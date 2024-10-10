هيئة الدواء توجه نصائح هامة للحفاظ على الصحة النفسية .. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية، إن نسبة التعرض للإصابة بحالة مرضية تؤثر على الصحة العقلية، تزداد عند الناس الذين تعرضوا لظروف معاكسة مثل الصدمات والعنف وعدم المساواة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن العوامل البيولوجية أو الشعور بالوحدة والعزلة يكون لهم دور في الإصابة بأمراض عقلية.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالآتى:​

-تناول الأدوية الخاصة بالصحة العقلية التى كتبها الطبيب، واتباع تعليماته.​

-لا تمتنع عن تناول الأدوية بشكل مفاجئ بدون استشارة الطبيب.

-أبلغ الدكتور بالأدوية التى تتناولها لتجنب أى تفاعلات دوائية، وبلغ مقدم الرعاية الصحية عند حدوث أي آثار جانبية . ​

-دعم الأصدقاء والعائلة ومعرفة إزاي تقدم المساعدة لشخص بيعانى من أزمة.​