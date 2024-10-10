وزارة العمل: بدء برامج تدريب مجانية لتأهيل الشباب بالأسكندرية وبنى سويف

كتبت آية دعبس

تابعت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، الدورات التدريبية المجانية المنفذة بمركز التدريب المهني بالحضرة على مهن: كوافير حريمي، لعدد 17 متدربة ، ومدة التدريب شهرين كاملين ، ومهنة تصنيع الستائر والمفروشات لعدد 17 متدربة، مدتها شهر كامل ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لتقديم خدماتها التدريبية على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتخريج دفعات جديدة من الشباب من مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة التابعة لها ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية فى مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف وكيل المديرية ، أنه رافقه فى عملية المتابعة ايفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة للتدريب بالمديرية ، ونورا محمد مدير مركز تدريب الحضرة ، ومؤكداً على أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها .

كما أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، نقل وحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية من قرية قمن العروس مركز الواسطي الي قرية بيلفيا مركز بني سويف ، وبدء برنامج تدريبى على مهنة التفصيل والخياطة لـ 10 متدربات ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، بالإضافة إلى إنتهاء البرامج التدريبية المجانية على مهن التفصيل والخياطة، والتسويق الإلكتروني ، والتطريز ، والتى جرى تنفيذها فى مركز التدريب المهني بشرق النيل بني سويف، ضمن برنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر،لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية ،هي محافظات: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم"، لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات والمهارات الحديثة ،التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى WFP "، فى مجال تنمية رأس المال البشرى وفقاً لمتطلبات سوق العمل الحديثة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح أحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف، أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها .