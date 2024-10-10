اليوم السابع
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وزيرة التضامن تكرم الموظفين المتميزين بالوزارة عن شهر سبتمبر

الخميس، 10 أكتوبر 2024 02:10 م
وزيرة التضامن تكرم الموظفين المتميزين بالوزارة عن شهر سبتمبر وزيرة التضامن تكرم الموظفين المتميزين بالوزارة
كتب مدحت وهبة

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كرمت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى الموظفين المتميزين بديوان عام الوزارة عن شهر سبتمبر الماضى، وذلك تقديرًا لمجهوداتهم وتميزهم وإخلاصهم فى العمل، مما ساهم فى تحقيق نسب إنجاز عالية فى معدلات العمل.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على لقاء الموظفين المتميزين، وهم رانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، و حنان مصطفى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، و رنا غنيم مدير الخط الساخن بالوزارة، و محمد عطية استشارى تكنولوجيا المعلومات ومدير المشروعات بالوزارة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى إطار التقييم المؤسسى لكافة قطاعات الوزارة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بأداء الموظفين وتميزهم فى قيادة منظومة العمل، مما كان له أثر كبير فى تحقيق نسب إنجاز كبيرة فى خدمة المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال الخطوط الساخنة بالوزارة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم تكريم القائمين على قطاع خدمة المواطنين، وذلك فى إطار سعى الوزارة الدائم نحو تحسين جودة الخدمات، مشددة على أن هذا التقليد سيتم إتباعه شهريًا بتكريم الموظفين المتميزين فى إدارات وقطاعات الوزارة المختلفة، خاصة أنه من حق الموظف الذى يجيد أن يحظى بالتكريم المعنوى والمادى المناسب ليكون قدوة لبقية الموظفين العاملين بالوزارة وقطاعاتها.

ومن جانبهم أعرب الموظفون عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعى لهم فى تقليد يحدث للمرة الأولى داخل ديوان وزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدين أن هذا التكريم يعد تكريم لكافة العاملين بالإدارات التابعة لهم، مشددين على استمرارهم فى أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.







وزيرة التضامن

تكريم الموظفين المتميزين بوزارة التضامن

الموظفين بوزارة التضامن

تكريم الموظفين بالتضامن



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